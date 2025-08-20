85 Mädchen und Jungen besuchen die ersten Klassen der Grundschule Birkenfeld. Am Dienstag wurden Sidra Al Braike, Al Baraa Al Gadro, Mohammed Zain Al Kadrou, Lujin Aldoush, Alisha Bartholomes, Benjamin Bub, Lana Denner, Muhamed Haji, Loriana-Laischa Holzwart, Myroslava Khytryk, Zara Kinzler, Louis Kunz, Tessa Kupke, Simeng Lin, Finn Konstantin Lüttger, Chloe Arianna Quint, Amir Hossein Rezayi, Louis Emilian Schunck, Karl Senanayake, Anselmo Spaho, Thea Stieh, Tim Conner Theobald, Victoria Weimer, Emel Nour Abdulkader, Muhammed Alhais, Frederic Brungardt, Bassel Calia, Chiara Joline Chmielewski, Daniel Ganev, Josephine Gauer, Ramzie Gunis, Arziv Hamo, Amira Horn, Marisa Sofie Hurtmanns, Miron Kavernikov, Kate Fiona Kihn, Sia Matt, Mija Matunenko, Nilay Mukhtarli, Eva Pavlioglu, Alexander Posein, Alexander Schein, Emily Schulz, Bozhidar Zlatkov Todorov, Daniel Jarvis Van Niekerk, Ariana Belal, Enna Cullmann, Luis Fröhlich, Tom Fröhlich, Max Fröhlich, Michael Gärtner, Diana Gubtschuk, Malou Hermine Heylmann, Josua Holstein, Sofia Jungbludt, Bennett Kaufmann, Elias Keller, Hannah Lignowski, Paul Meier, Lea-Sophie Noster, Paul Prostihin, Leo Schikowski, Elijah Linus Serarcangeli, Sarina Maria Wilhelm, Lera Wolf, Elias Beutler, Kalle Blum, Odeliia Chumachenko, Stefania Domnisoru, Jannis Fries, Miroslava Frolova, Benjamin Fuchs, Yani Tsvetanov Georgiev, Laura Gubin, Noel Levin Keidel, David Lang, Lilly Mabel Niestrej, Paul Raim, Gesa Ruppenthal, Daniel Rusanov, Emilian Savic, Leonie Schabert, Stas Alexander Schawyrow, Luke Sesterhenn und Leonora Christiane Ziegler – zu ihrem ersten Schultag willkommen geheißen. Sie werden in vier Klassen unterrichtet. red
Grundschule freut sich über 85 Erstklässler
Lesezeit 1 Minute