Erster Schultag Grundschule Birkenfeld heißt 94 Erstklässler willkommen 11.08.2026, 14:37 Uhr

i 94 ABC-Schützen wurden in Birkenfeld eingeschult. Reiner Drumm

Mit Schultüten, neugierigen Blicken und großen Erwartungen starteten 94 Mädchen und Jungen in Birkenfeld in ihren ersten Schultag.

Für insgesamt 94 Erstklässler – 51 Jungen und 43 Mädchen – begann mit der Einschulung in der Grundschule Birkenfeld ein neuer Lebensabschnitt: Ihren ersten Schultag erlebten dort Mohammed Zain Al Kadrou, Godwin Agbale, Asel Al Salem, Elaph Alali, Lujin Aldoush, Salam Alhaies, Maria Almohammed, Elias Alsaif, Lais Alsamman, Lorenz Baker, Lio Baroni, Amelie Sophie Bastien, Devin Becker, Konstantin Belski, Mathea Benzel, Bennet Block.







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