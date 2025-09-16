Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung: Ab dem kommenden Freitag, 19. September, muss sich ein 31-jähriger Idar-Obersteiner vor der 2. Strafkammer des Landgerichts in Bad Kreuznach verantworten.Die Staatsanwaltschaft wirft dem vorbestraften, derzeit in einer psychiatrischen Klinik vorläufig untergebrachten Angeklagten vorsätzliche Körperverletzungen in zwei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung vor.Ende Januar 2025 sei der Angeklagte nachts vor einer Gaststätte in Idar-Oberstein zufällig auf mehrere Männer getroffen, die dort auf ein Taxi warteten. Der Angeklagte soll die Männer grundlos angepöbelt und diese gefragt haben, weshalb sie „so dumm schauen“ würden. Aus Angst vor dem aggressiven Verhalten des Angeklagten habe einer der Männer den polizeilichen Notruf gewählt. Daraufhin habe der Angeklagte diesem Mann mit der Faust auf dessen linke Wange geschlagen, wodurch der Mann kurzzeitig benommen gewesen sei.Im Anschluss daran habe der Angeklagte einem anderen Mann aus der Gruppe ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Dieser Mann sei durch die Wucht des Schlages rückwärts umgefallen, mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufgeschlagen und habe das Bewusstsein verloren, schildert die Staatsanwaltschaft. Der Mann habe hierdurch lebensgefährliche Verletzungen in Form von Hirnblutungen und einem Schädelbasisbruch erlitten.

Schließlich habe der Angeklagte einem dritten Mann aus der Gruppe mit der Faust gegen die Nase und das linke Auge geschlagen. Jener Mann habe hierdurch unter anderem eine Nasenbeinfraktur und eine Platzwunde am linken Auge erlitten. Auch sei seine Brille wurde beschädigt.Wenige Tage nach dem ersten Vorfall sei der Angeklagte aufgrund eines zwischenzeitlich erlassenen Haftbefehls der Haftrichterin am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt worden. Während des Vorführtermins habe er gegenüber der anwesenden Staatsanwältin die Worte „Pisser“, „fick dich“ und „ich rotz dir gleich in die Fresse“ geäußert. Auch habe er die anwesenden Polizeibeamten als „Dreckbullen“ betitelt und diesen mit den Worten gedroht: „Ich schwöre, ich komme raus und fackel die Wache ab“.Das Gericht hat bereits sieben Fortsetzungstermine festgesetzt. red