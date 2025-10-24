Amtsgericht Idar-Oberstein
Grundlos den Fahrlehrer vermöbelt
Vor Gericht erlebt man immer wieder Sachen, die kann man sich kaum vorstellen... So war es auch jetzt wieder am Amtsgericht Idar-Oberstein. 

Am Amtsgericht Idar-Oberstein hatte Strafrichterin Laura Schmitt eine ungewöhnliche Anklage auf dem Richtertisch liegen: Einem 24-Jährigen, 2014 mit seinen Eltern aus Syrien eingereist, wurde Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Er hatte im Mai 2024 mit seinem Pkw ein Fahrschulfahrzeug über eine längere Wegstrecke im Stadtteil Oberstein verfolgt.

