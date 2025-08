Zwei Gruppen von Menschen sind wohl in einer Shisha-Bar in der Bahnhofsstraße in Streit geraten. Die Streitigkeiten wurden nach draußen verlagert und eskalierten zu einer Massenschlägerei. Vier Personen wurden bei der Schlägerei verletzt.

In Birkenfeld sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Gruppen aneinandergeraten. Das teilte die Polizei Birkenfeld bereits am Sonntag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen zwischen 20 und 30 Personen an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Zeugenberichten zufolge sollen die Beteiligten „wahllos“ aufeinander eingeschlagen haben, wie es in der ersten Mitteilung der Polizei heißt. Wie viele Personen genau an der Massenschlägerei beteiligt gewesen seien, lasse sich aktuell nicht genau feststellen. „Es gibt Personen, die nicht direkt beim Tumult dabei waren, aber indirekt betroffen sind“, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit. 20 Personen hätten identifiziert werden können, mehr als die Hälfte der identifizierten Personen sei direkt an der Schlägerei beteiligt gewesen, heißt es seitens der Polizei. Die Polizei sei zuversichtlich, dass ein Großteil der Hauptaggressoren habe identifiziert werden können.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld hatte die Straße „Am Zimmerbach“ zuerst als Ort der Schlägerei angegeben. Das müsse nach neusten Ermittlungen nun leicht korrigiert werden. Der Streit habe in einer Shisha-Bar in der Bahnhofsstraße begonnen und sei dann nach draußen verlagert worden, teilt die Polizei mit. Die Schlägerei habe dann draußen zwischen Shisha-Bar und der Esso-Tankstelle in der Straße „Am Zimmerbach“ stattgefunden.

Bei der Schlägerei seien vier Personen verletzt worden, zwei der Verletzten hätten zur Behandlung ein Krankenhaus aufsuchen müssen, teilt die Birkenfelder Polizei mit. Zudem seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. „Wir gehen aktuell davon aus, dass hier einige der Geschädigten auch selbst an der Schlägerei beteiligt waren“, heißt es seitens der Polizei. Die Birkenfelder Polizei nahm in der Nacht eine mutmaßlich maßgeblich an der Schlägerei beteiligte Person in Gewahrsam. Die Person habe sich mehrmals lautstark geweigert, einem seitens der Einsatzkräfte ausgesprochenen Platzverweis nachzukommen, wie die Polizeiinspektion Birkenfeld mitteilt.

Wie es zu dem Streit in der Shisha-Bar kam, sei derzeit jedoch noch unklar. Sowohl Zeugen als auch Beteiligte der Schlägerei hätten in ihren Aussagen mehrere Möglichkeiten für den Auslöser der Schlägerei präsentiert. „Wir befinden uns noch in der Vorermittlungsphase und ermitteln in alle Richtungen“, teilt die Polizei mit. Dabei werde wegen Körperverletzung oder sogar schwerer Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die weitere Information haben, können sich unter 06782/9910 bei der Polizeiinspektion in Birkenfeld melden.