Birkenfelder Kreistag
Grünes Licht für Katastrophenschutzzentrum
Im ehemaligen Gebäude 23 der Birkenfelder Heinrich-Hertz-Kaserne soll das künftige Katastrophenschutzzentrum des Nationalparklan
Im ehemaligen Gebäude 23 der Birkenfelder Heinrich-Hertz-Kaserne soll das künftige Katastrophenschutzzentrum des Nationalparklandkreises entstehen. Dort sollen künftig im Falle eines Notstands alle Fäden zusammenlaufen. In einem zweiten Schritt sollen weitere Grundstücke erworben werden.
Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung

Der Landkreis Birkenfeld wird sein Katastrophenschutzzentrum bekommen: Der Kreistag gab am Montag seine einhellige Zustimmung zu dem Projekt. Im Zentrum steht dabei auch die Errichtung einer Fahrzeug- und Logistikhalle für 4 Millionen Euro. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Weg für das Katastrophenschutzzentrum ist frei: Der Birkenfelder Kreistag hat das Vorhaben in seiner Sitzung am Montag einstimmig abgesegnet. Neben dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden steht die Errichtung einer Fahrzeug- und Logistikhalle im Fokus.
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