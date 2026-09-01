Birkenfelder Kreistag Grünes Licht für Katastrophenschutzzentrum Peter Bleyer 01.09.2026, 12:00 Uhr

i Im ehemaligen Gebäude 23 der Birkenfelder Heinrich-Hertz-Kaserne soll das künftige Katastrophenschutzzentrum des Nationalparklandkreises entstehen. Dort sollen künftig im Falle eines Notstands alle Fäden zusammenlaufen. In einem zweiten Schritt sollen weitere Grundstücke erworben werden. Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung

Der Landkreis Birkenfeld wird sein Katastrophenschutzzentrum bekommen: Der Kreistag gab am Montag seine einhellige Zustimmung zu dem Projekt. Im Zentrum steht dabei auch die Errichtung einer Fahrzeug- und Logistikhalle für 4 Millionen Euro.

Der Weg für das Katastrophenschutzzentrum ist frei: Der Birkenfelder Kreistag hat das Vorhaben in seiner Sitzung am Montag einstimmig abgesegnet. Neben dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden steht die Errichtung einer Fahrzeug- und Logistikhalle im Fokus.







Artikel teilen

Artikel teilen