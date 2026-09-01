Der Landkreis Birkenfeld wird sein Katastrophenschutzzentrum bekommen: Der Kreistag gab am Montag seine einhellige Zustimmung zu dem Projekt. Im Zentrum steht dabei auch die Errichtung einer Fahrzeug- und Logistikhalle für 4 Millionen Euro.
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Der Weg für das Katastrophenschutzzentrum ist frei: Der Birkenfelder Kreistag hat das Vorhaben in seiner Sitzung am Montag einstimmig abgesegnet. Neben dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden steht die Errichtung einer Fahrzeug- und Logistikhalle im Fokus.