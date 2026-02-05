Landrat Kowalski verkündete es am Montag stolz im Kreisausschuss: Der Nationalparklandkreis hat als einer der ersten in Rheinland-Pfalz von der ADD die Haushaltsgenehmigung erhalten. Damit steht den geplanten Investitionen nichts mehr im Wege.
