Landkreis Birkenfeld Grünes Licht für den Haushalt 2026 Stefan Conradt 05.02.2026, 11:00 Uhr

i Ein Loch von 23 Millionen Euro findet sich im Haushalt 2026 des Nationalparklandkreises. Dennoch wurde das Zahlenwerk sehr früh von der ADD genehmigt. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Landrat Miroslaw Kowalski verkündete es am Montag im Kreisausschuss: Der Nationalparklandkreis hat „als einer der ersten in Rheinland-Pfalz“ von der ADD die Haushaltsgenehmigung erhalten. Damit endet – anders als im Vorjahr – eine kurze Phase der vorläufigen Haushaltsführung, in der keine größeren Projekte auf den Weg gebracht werden konnten.







