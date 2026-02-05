Landkreis Birkenfeld 
Grünes Licht für den Haushalt 2026  
Ein Loch von 23 Millionen Euro findet sich im Haushalt 2026 des Nationalparklandkreises. Dennoch wurde das Zahlenwerk sehr früh von der ADD genehmigt.
Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

Landrat Kowalski verkündete es am Montag stolz im Kreisausschuss: Der Nationalparklandkreis hat als einer der ersten in Rheinland-Pfalz von der ADD die Haushaltsgenehmigung erhalten. Damit steht den geplanten Investitionen nichts mehr im Wege.

Landrat Miroslaw Kowalski verkündete es am Montag im Kreisausschuss: Der Nationalparklandkreis hat „als einer der ersten in Rheinland-Pfalz“ von der ADD die Haushaltsgenehmigung erhalten. Damit endet – anders als im Vorjahr – eine kurze Phase der vorläufigen Haushaltsführung, in der keine größeren Projekte auf den Weg gebracht werden konnten.

