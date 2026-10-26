Debatte in Idar-Oberstein
Grüne kritisieren Vorgehen von CDU und SPD scharf
Monja Roepke, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Idar-Obersteiner Stadtrat, bei der Mahnwache am Freitag. Nun nimmt ihre Fraktio
Monja Roepke, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Idar-Obersteiner Stadtrat, bei der Mahnwache am Freitag. Nun nimmt ihre Fraktion Stellung zu den jüngsten Ereignissen.
Niels Heudtlaß

Der Antrag zur Erweiterung der Idar-Obersteiner Stadtspitze, den SPD, CDU und AfD gemeinsam auf den Weg bringen wollten, kommentiert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, die scharfe Kritik am Vorgehen übt.

Lesezeit 3 Minuten
„Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Wir stellen keine Anträge mit dieser Partei und unterschreiben auch keine Anträge gemeinsam mit ihr. Um dies noch einmal zu betonen: Der Landesverband dieser Partei wurde als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und andere Landesverbände zwischenzeitlich als gesichert rechtsextrem“, betont Monja Roepke, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat Idar-Oberstein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren