Der Antrag zur Erweiterung der Idar-Obersteiner Stadtspitze, den SPD, CDU und AfD gemeinsam auf den Weg bringen wollten, kommentiert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, die scharfe Kritik am Vorgehen übt.
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„Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Wir stellen keine Anträge mit dieser Partei und unterschreiben auch keine Anträge gemeinsam mit ihr. Um dies noch einmal zu betonen: Der Landesverband dieser Partei wurde als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und andere Landesverbände zwischenzeitlich als gesichert rechtsextrem“, betont Monja Roepke, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat Idar-Oberstein.