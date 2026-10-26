Debatte in Idar-Oberstein Grüne kritisieren Vorgehen von CDU und SPD scharf Vera Müller 26.10.2026, 16:18 Uhr

i Monja Roepke, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Idar-Obersteiner Stadtrat, bei der Mahnwache am Freitag. Nun nimmt ihre Fraktion Stellung zu den jüngsten Ereignissen. Niels Heudtlaß

Der Antrag zur Erweiterung der Idar-Obersteiner Stadtspitze, den SPD, CDU und AfD gemeinsam auf den Weg bringen wollten, kommentiert die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, die scharfe Kritik am Vorgehen übt.

„Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Wir stellen keine Anträge mit dieser Partei und unterschreiben auch keine Anträge gemeinsam mit ihr. Um dies noch einmal zu betonen: Der Landesverband dieser Partei wurde als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und andere Landesverbände zwischenzeitlich als gesichert rechtsextrem“, betont Monja Roepke, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat Idar-Oberstein.







Artikel teilen

Artikel teilen