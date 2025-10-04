Sicherheit auf dem Schulweg Grüne fordern Radwegnetz für Schüler in Birkenfeld 04.10.2025, 06:00 Uhr

i Mit dem Fahrrad zur Schule: Das soll auch in Birkenfeld für Kinder und Jugendliche einfacher und sicherer werden. Ralf Hirschberger. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Weniger Elterntaxis, mehr Sicherheit auf dem Schulweg und mehr Bewegung für Kinder und Jugendliche: Das erhoffen sich die Grünen von einem Radwegnetz. Nun soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden. Die finale Entscheidung liegt jedoch bei der VG.

Unübersichtliche Kreuzungen und Kreisverkehre, gefährliche Engstellen und verkehrsreiche Straßen ohne Platz für Radfahrende – diese Probleme würden, der Grünen-Fraktion im Birkenfelder Stadtrat zufolge, den Schulweg vieler Schüler in der Kreisstadt unsicher machen.







Artikel teilen

Artikel teilen