Dass sich die Investition in den Bürger- und Skaterpark Nahbollenbach gelohnt haben, zeigt der große Zuspruch am Saisoneröffnungswochenende. Bei schönstem Wetter herrschte viel Betrieb.

Bei frühlingshaften Temperaturen, strahlendem Sonnenschein und mit viel guter Laune startete am Samstag die Saison im Stadtpark Nahbollenbach. Zwischen 13 und 18 Uhr fanden sich mehr als 100 Besucherinnen und Besucher im Park ein – darunter viele Familien mit Kindern, Mitglieder der Skatecommunity, Jugendliche und Sportbegeisterte. Ob auf der Skateanlage, dem Volleyball-, Fußball- oder Basketballfeld – überall herrschte reger Betrieb. Auch die Inklusionsschaukel war rechtzeitig zur Saisoneröffnung repariert und wurde rege genutzt. Auch im benachbarten Bike-Park war viel los.

i Action im Skatepark Nahbollenbach: Am Wochenende wurde Saisoneröffnung feiert. Michael Greber

Organisiert wurde das Event durch das Stadtjugendamt. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Neben gegrillten Würstchen durch die Jugendarbeit und kühlen Getränken von Eventtechnik Tobias Bamberg erfreute sich auch der Eiswagen des Eiscafés Tony großer Beliebtheit. Musikalisch begleitet wurde der Tag von DJ Pepe Longsleeve, der mit abwechslungsreichen Beats für ausgelassene Stimmung sorgte.

Ein besonderes Highlight war die Eröffnung des Überseecontainers, in denen zahlreiche Spiel- und Sportmaterialien untergebracht sind. Hier können die verschiedensten Outdoorspiele, Bälle und Sportgeräte kostenfrei ausgeliehen und ausprobiert werden – von Fußbällen, Federballsets, Frisbees und Balanceboards bis hin zu Riesenspielen wie Wikingerschach, Leitergolf oder Mikado. Ein Angebot, das besonders bei den jüngeren Gästen gut ankam und durch die Schulsozialarbeit der Stadt begleitet wurde.

i Auch im benachbarten Bikepark ist der Zuspruch ungebrochen. Michael Greber

„Wir freuen uns sehr über den gelungenen Start in die Saison und dass der Park so gut angenommen wird. Besonders schön war zu sehen, wie vielfältig er genutzt wurde und das von allen Generationen – genau so haben wir uns das gewünscht“, sagte Melissa Becker aus dem Team der Jugendarbeit. Die Resonanz war durchweg positiv: Viele Besucherinnen und Besucher lobten die entspannte Atmosphäre und freuten sich über das neue Freizeitangebot im Park, auch die fertiggestellte Treppenverbindung hinunter zur Nahe. Bereits am Vortag hatten Mitglieder des Teams Jugendarbeit das Gelände vom Müll befreit.

Einziger Wermutstropfen: Die öffentliche Toilette funktioniert noch immer nicht: Besucher wurden auf aufgeklebten Zetteln gebeten, die Toiletten in der nahen Messehalle zu nutzen, wo zeitgleich der Mädchenflohmarkt stattfand. Mit diesem gelungenen Auftakt ist der Stadtpark bereit für viele weitere Frühlingstage. sc/red