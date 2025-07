Großalarm am Mittwochmittag im beschaulichen Hunsrückdorf Sonnschied: Gegen 12 Uhr wurden zahlreiche Rettungskräfte mit dem dramatischen Stichwort „Wohnungsbrand mit Menschenrettung“ in die Hahnenbachstraße alarmiert. Was zunächst wie ein Ernstfall wirkte, entpuppte sich letztlich als harmloser Fehlalarm – wenn auch nicht ohne Aufsehen. Rund 30 Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen rückten unter der Leitung von Sascha Weber, dem stellvertretenden Wehrleiter, an. Auch die Polizeiinspektion Kirn, der Rettungsdienst sowie zwei Notärzte waren im Einsatz.

Auslöser war eine aufmerksame Nachbarin, die das Piepen eines Rauchwarnmelders aus dem angrenzenden Wohnhaus hörte und geistesgegenwärtig den Notruf absetzte. Da im Carport ein Fahrzeug stand und der Bewohner nicht erreichbar war, lag der Verdacht nahe, dass sich noch eine Person im Gebäude befinden könnte.

Wehr verschafft sich dank eines gekippten Fensters Zugang zum Haus

Die Feuerwehr reagierte sofort und verschaffte sich Zugang – ohne Schäden zu verursachen, denn ein gekipptes Fenster ermöglichte den Zutritt. Das Haus wurde unter Atemschutz durchsucht – doch es war leer. Parallel dazu organisierte die Kirner Polizei die Mobilnummer des Hausbesitzers. Kurz darauf kam die Entwarnung: Der Mann war wohlauf – und saß in aller Ruhe beim Beller Markt auf ein Bier. Ein Bekannter hatte ihn dorthin mitgenommen, weshalb sein Auto noch am Haus stand, was den Einsatz ausgelöst hatte.

Nach etwa einer Stunde rückten alle Kräfte wieder ab. Auch wenn es kein echter Brand war, war der Einsatz keineswegs umsonst. „Lieber ein Fehlalarm als ein versäumter Notfall – die Nachbarin hat genau richtig gehandelt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr nach dem Einsatz.