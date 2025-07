Der Platz, der seit 2022 eine Baustelle ist, soll in diesem Jahr fertig werden. Das bekräftigen die Verantwortlichen. 2026 soll es mit der Straße „Am Talweiher“ weitergehen. Das ist der aktuelle Stand der Bauarbeiten am Talweiherplatz in Birkenfeld.

Bei der Neugestaltung des Talweiherplatzes in Birkenfeld geht es voran, das ist deutlich zu sehen. Wo Anfang des Jahres noch Erde und Schotter lagen, sind mittlerweile Pflastersteine und Umrandungen. Wie der Talweiherplatz nach seiner Fertigstellung aussehen wird, lässt sich schon erahnen.

Seit April seien rund „1.300 Quadratmeter Betonpflaster, 1600 Quadratmeter Randeinfassungen, 4.000 Quadratmeter Schottertragschicht, 5000 Quadratmeter Erdplanum, 45 Baumgruben mit Pflanzsubstrat und Bewässerungsvorrichtung, eine Trafostation sowie 30 Straßenabläufe“ fertiggestellt worden, teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Birkenfeld auf Anfrage unserer Zeitung mit. Aktuell sei die ausführende Baufirma damit beschäftigt, den westlichen Parkplatz und dessen Zufahrten zu pflastern, weitere Randeinfassungen herzustellen und die mittlere Fläche mit Mittelrinnen zu versehen.

Talweiherplatz soll in diesem Jahr fertig werden

Sobald diese Arbeiten erledigt sind, werde die zweite ungebundene Fläche, was im Bauwesen eine Fläche bezeichnet, deren Pflastersteine oder Platten nicht fest mit dem Untergrund verbunden sind, sondern auf einer Schicht aus Splitt oder Sand lose verlegt werden, angegangen. Außerdem soll der Einbau einer wassergebundenen – also aus Schotter oder anderen losen Materialien bestehenden – Decke erfolgen, wie die VG-Verwaltung mitteilt.

Bei den Arbeiten seit April habe es der Verwaltung zufolge keine bedeutenden Probleme oder Verzögerungen gegeben. „ Laut Aussage der Baufirma wird die Maßnahme dieses Jahr beendet“, sagt Horst Gaß Sachbearbeiter im Tiefbau der Verbandsgemeinde. Ein genaueres Datum könne derzeit nicht mitgeteilt werden. „Die bauausführende Firma ist auch auf Zulieferer und Subunternehmer angewiesen, und wie üblich sind wir vom Wetter abhängig“, begründet Gaß den Verzicht auf eine genaue Angabe.

i Aktuell ist die Baufirma damit beschäftigt, den westlichen Teil des Platzes zu pflastern. Niels Heudtlaß

Die Bauarbeiten am Talweiherplatz in Birkenfeld haben nach langer Planung 2022 begonnen, 2023 wurde der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) fertiggestellt und wird seitdem regelmäßig von Bussen angefahren. Finanziert wird die Neugestaltung des Platzes zu großen Teilen durch das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Aktive Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz. Rund 4,9 Millionen Euro soll das Projekt kosten.

Arbeiten an der Straßen „Am Talweiher“ beginnen im Frühjahr 2026

Doch auch nach Fertigstellung des Talweiherplatzes wird in dem Gebiet weiter gebaut. Denn dann soll die direkt an den Platz angrenzende Straße „Am Talweiher“ saniert werden. Die Werke der Verbandsgemeinde Birkenfeld planen die Wasserleitung sowie die Wasser- und Kanalhausanschlüsse in der Straße zu erneuern. Durch diese Maßnahme würde laut VG-Verwaltung ein Flickenteppich vom neuen Kreisverkehrsplatz Bahnhofsstraße bis zur Krautgasse zurückbleiben. Durch die Arbeiten entstünden rund 25 quer verlaufende Gräben in der Straße und im Gehweg, wie die Verbandsgemeinde bereits im Januar mitteilte.

i Im Frühjahr 2026 sollen die Bauarbeiten in der Straße "Am Talweiher" beginnen. Niels Heudtlaß

Dieser Umstand mache nach den Arbeiten der VG-Werke eine Sanierung der Straße und Gehwege nötig. Geplant sind eine neue Asphaltdecke sowie eine Neugestaltung der Straße. Der Baustart in der Straße „Am Talweiher“ ist von der Verbandsgemeinde für das Frühjahr 2026 angedacht. Ab dann müssen Birkenfelder auch mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Straße „Am Talweiher“ werde dann den aktuellen Plänen der Verbandsgemeinde zufolge zu einer Sackgasse, wobei das Wenden am Talweiherplatz möglich sei. Der ZOB soll nur für einen kurzen Zeitraum von rund einer Woche nicht anfahrbar sein.