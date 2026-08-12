Waldbrand in Reichenbach „Großartige Gemeinschaftsleistung der Region“ 12.08.2026, 18:00 Uhr

i Die gemeinschaftlichen Anstrengungen von vielen Einsatzkräften und freiwilligen Helfern sorgten dafür, dass es beim bedrohlichen Großbrand in Reichenbach letzten Endes bei erheblichen Schäden in Wald und Vegetation blieb. Hosser

Tagelang hielt ein Waldbrand bei Reichenbach die Region in Atem – doch dank des Zusammenhalts aller Einsatzkräfte und Helfer konnte Schlimmeres verhindert werden. Dafür wird ihnen jetzt tief empfundener Dank ausgesprochen.

In einem Dankesschreiben haben sich Landrat Miroslaw Kowalski, Bernd Alsfasser und Matthias König, die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld, sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Lukas Klein, stellvertretend für alle taktischen Führungskräfte, an alle Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer beim Waldbrand bei Reichenbach gewandt: „Tagelang hat der Waldbrand bei Reichenbach uns alle in Atem gehalten.







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