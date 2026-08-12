Tagelang hielt ein Waldbrand bei Reichenbach die Region in Atem – doch dank des Zusammenhalts aller Einsatzkräfte und Helfer konnte Schlimmeres verhindert werden. Dafür wird ihnen jetzt tief empfundener Dank ausgesprochen.
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In einem Dankesschreiben haben sich Landrat Miroslaw Kowalski, Bernd Alsfasser und Matthias König, die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Baumholder und Birkenfeld, sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) Lukas Klein, stellvertretend für alle taktischen Führungskräfte, an alle Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer beim Waldbrand bei Reichenbach gewandt: „Tagelang hat der Waldbrand bei Reichenbach uns alle in Atem gehalten.