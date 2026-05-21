Präzisionswerkzeugmechanik
Grinder of the Year lernt bei Müller in Sien
Fabio Schoppet (links) freut sich über den Erfolg beim Nachwuchswettbewerb.
Fabio Schoppet (links) freut sich über den Erfolg beim Nachwuchswettbewerb.
Tobias Möldner

Ein junger Idar-Obersteiner, Fabio Schoppet, darf sich über eine hohe Auszeichnung freuen: Er ist Grinder of the Year. Ausgebildet wird Fabio Schoppet in Sien.  

Lesezeit 2 Minuten
Alle zwei Jahre trifft sich die internationale Schleiftechnikbranche in Stuttgart zur GrindingHub. Im Rahmen der Messe wird auch jedes Jahr der Nachwuchswettbewerb Grinder of the Year ausgetragen. Sieger bei der diesjährigen Ausgabe ist Fabio Schoppet (28), der sein Handwerk als Präzisionswerkzeugmechaniker bei Müller Präzisionswerkzeuge in Sien lernt.

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