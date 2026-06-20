WM-Aktion in Idar-Oberstein
Gratis-Frühstück im Hotel Kristall bei deutschen Toren
Torjubel beim Auftaktsieg: Schießt Deutschland Tore, kann man mit etwas Glück im Berghotel Kristall in Idar-Oberstein kostenlos
Torjubel beim Auftaktsieg: Schießt Deutschland Tore, kann man mit etwas Glück im Berghotel Kristall in Idar-Oberstein kostenlos frühstücken.
Tom Weller. Tom Weller/dpa

Daumen drücken und den Ball ins Netz jagen: Schießt die deutsche Mannschaft ein Tor, gibt es gratis Frühstück im Hotel Kristall in Idar-Oberstein. Und wenn sie viele Tore schießt, gibt es noch mehr Frühstück umsonst.     

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„Wenn Deutschland trifft, frühstückt ihr gratis. So einfach. So lecker.“ So wirbt Max Stauch vom Berghotel Kristall in Idar auf Facebook für eine besondere Aktion zur Fußball-WM.Bei jedem WM-Spiel der deutschen Mannschaft gilt: Bei einem Tor im Endergebnis der deutschen Mannschaft, unabhängig von Sieg oder Niederlage der Nagelsmann-Truppe, gibt es ein gratis Frühstück am nächsten Morgen, bei zwei Toren gibt es zwei, bei drei Toren drei… Und so ...

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