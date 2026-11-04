Aprajita Jain ist zu Gast
Google-Managerin referiert in Idar-Oberstein 
Google-Managerin Aprajita Jain möchte einen spannenden Vortrag zum Thema Innovation liefern.
Google-Managerin Aprajita Jain möchte einen spannenden Vortrag zum Thema Innovation liefern.
Hosser

„Einladung zur Innovation: Silicon-Valley-Prinzipien“: Darum geht es bei einem Vortrag in Idar-Oberstein. Wie schon im vergangenen Jahr ist Google-Managerin Aprajita Jain zu Gast. 

Lesezeit 2 Minuten
Oberbürgermeister Frank Frühauf und die städtische Wirtschaftsförderung laden Unternehmer und Interessierte zu einem spannenden Vortrag zum Thema Innovation ein. Am Freitag, 6. November, um 18.30 Uhr gibt Aprajita Jain, Chief Brand & Creative Marketing Evangelist bei Google, in der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein unter dem Titel „Einladung zur Innovation: Silicon-Valley-Prinzipien“ exklusive Einblicke, wie bewährte Innovationsmethoden aus ...
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