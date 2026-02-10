Große Freude in Baumholder „Goldener Engel“: Museum des Monats in Rheinland-Pfalz Stefan Conradt 10.02.2026, 17:01 Uhr

i Museumsleiterin Ingrid Schwerdtner und Mitinitiator Peter Lang (rechts) führten die Gäste aus Mainz durch die Ausstellung im Goldenen Engel. Reiner Drumm. RD

Von außen historisch, innen hochmodern – Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck zeigte sich bei seinem Besuch in Baumholder schwer beeindruckt vom „Goldenen Engel“. Das Gebäude ist Regionalmuseum, Kulturzentrum, Tourist-Info und Bücherei in einem.

Der „Goldene Engel“ in Baumholder gehört zur exquisiten Liga der schönsten und interessantesten kleinen Museen in Rheinland-Pfalz. Seit 2022 vergeben das Mainzer Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und der Museumsverband Rheinland-Pfalz die Auszeichnung „Museum des Monats“ – und seit Montag gehört das Regionalmuseum und Kulturzentrum im Herzen des Westrichstädtchens als Nummer 43 dazu und steht damit in einer Reihe etwa mit ...







