Sonderausstellung zum Künstler Goldener Engel in Baumholder würdigt Günther Theobald

i Wolfgang Keller und Helmut Schmid eröffneten die Ausstellung im Goldenen Engel. Reiner Drumm. Rd

Viel kräftiges Blau ergänzt mit den Grundfarben bilden geometrische Tableaus: Der Stil von Günther Theobald ist unverkennbar. Im Kulturzentrum „Goldener Engel“ können sich Interessierte nun ein Bild von seinem Werk machen und Teile davon erwerben.

Was Wolfgang Keller aus Baumholder und das Team des Kulturzentrums „Goldener Engel“ wieder auf die Beine gestellt haben, verdient Beachtung. Selbstredend sind sie stolz auf ihren “Mann mit der Kapp„, den großen Sohn des Städtchens, Günther Theobald. Der Zweck dieser Sonderausstellung: Nachdem nun endlich die Nachlassfrage unter den Erben geklärt ist, sollen die vielen, vielen Werke des so produktiven Künstlers neue Besitzer finden.







