Auszeichnung wird verliehen Goldener Engel in Baumholder ist „Museum des Monats“ Stefan Conradt 06.02.2026, 06:00 Uhr

i Das Regionalmuseum Goldener Engel in Baumholder ist „Museum des Monats“. Früher Gasthaus, heute Museum, Stadtbücherei und Tourismusinfo der Region Baumholder. Heike Rost

Die Auszeichnung „Museum des Monats“ gibt kleineren sehenswerten Sammlungen und Ausstellungen fernab der großen Besucherströme eine große Bühne. Im Februar darf sich das Kultur- und Regionalmuseum Goldener Engel in Baumholder über die Ehrung freuen.

Das Kultur- und Regionalmuseum Goldener Engel in Baumholder ist „Museum des Monats“. Das Museum im ehemaligen Hotel mitten im Westrichstädtchen wurde dafür für den Monat Februar vom Kulturministerium ausgewählt. Die offizielle Preisverleihung ist am Montag.







