Vor zehn Jahren bei Heidi Klum GNTM-Finalistin Taynara besucht bald die Oma in Rhaunen Vera Müller 28.03.2026, 14:42 Uhr

i Taynara Silva-Wolf hat auch in Rhaunen viele Anhänger. Und Oma Gisela ist und bleibt ihr größter Fan. Sebastian Koch

Vor zehn Jahren fieberten auch Rhaunener bei „Germany’s Next Topmodel“ mit. Warum? Gisela Wolfs Enkelin Taynara Silva-Wolf schaffte es bis ins Finale. Heute findet die junge Frau, die Rhaunen treu bleibt, ihr Glück in der Schauspielerei.

Wer erinnert sich noch an den Hype, der bis nach Rhaunen strahlte? Als Taynara Silva-Wolf die Herzen der Fans im Sturm eroberte, weil sie im Jahr 2016 ins Finale von Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) kam, durch ihre Oma Gisela Wolf eine enge Verbindung zu Rhaunen hat und auch dort viele Anhänger fand, die mit Tay mitfieberten?







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