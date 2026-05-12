Leicht verletzt entkommen
Glück im Unglück bei Unfall auf L165 bei Ellweiler
Einsatzkräfte sichern den Unfallwagen, der bei Ellweiler von der Straße abgekommen ist und an einem Baum zum Stillstand kam.
Einsatzkräfte sichern den Unfallwagen, der bei Ellweiler von der Straße abgekommen ist und an einem Baum zum Stillstand kam.
Christian Schulz. Hosser

Auf der L165 bei Ellweiler kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und blieb stark beschädigt an einem Baum liegen. Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle bis in die Nacht – die genauen Umstände werden noch untersucht.

Lesezeit 1 Minute
Am Montagabend gegen 21.30 Uhr wurden die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 165 zwischen Neubrücke und Ellweiler alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

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