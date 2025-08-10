Der Schützenverein 1858 Idar-Oberstein hat arbeitsreiche Wochen vor sich: Zwei Großveranstaltungen sind in der Planung.

Beim Schützenverein 1858 stehen gleich zwei große Veranstaltungen an: Los geht es am 23. und 24. August mit dem „Smoking Guns“-Event, das die Schwarzpulver-Abteilung des Schützenvereins bereits zum dritten Mal veranstaltet.

Andreas Klein, Fachleiter der Schwarzpulver-Abteilung, erklärt: „Die Idee entstand bei einer unserer gemütlichen Zusammenkünfte nach dem Training. Unser Schützenbruder ‚Obelix‘, Andreas Schmidt, brachte den Gedanken auf: Warum nicht ein Fest veranstalten, das andere Schwarzpulver-Schützen aus der Region zusammenbringt und gleichzeitig Neugierige für unseren Sport begeistert?“

Schnell wurde aus der Idee ein Konzept. Die Vereins-Werbespezialisten Sascha Bill und René Schmiedl entwickelten eine Strategie, und der Vorstand gab grünes Licht. „Der Vorstand sagte einfach: ‚Versucht es und macht es.‘ Und heute sehen wir, dass es eine großartige Entscheidung war“, sagt Andreas Klein.

Herbert Schmitt, zweiter Fachleiter, betont: „Wir sind keine ‚Ballerschützen‘, sondern leben eine Tradition. Bei uns ist jeder willkommen. Nach dem Training sitzen wir oft noch lange zusammen – das ist wie ein Familientreffen.“

Flugplatz perfekter Rahmen

Frederik Grüneberg, Vorsitzender des Vereins, zeigt sich begeistert: „Das Event stärkt nicht nur den Verein, sondern bereichert unsere ganze Region. Das Schwarzpulverschießen erfreut sich immer größerer Beliebtheit, und mit den ‚Smoking Guns‘ bieten wir ein einmaliges Erlebnis an. Egal ob aus der Nähe oder von weiter weg – alle Schwarzpulver-Fans sind herzlich eingeladen.“

Nach den „Smoking Guns“ folgt gleich der nächste Knaller: Vom 5. bis zum 7. September steht das Schützenfest des Vereins an. Nach Jahren der pandemiebedingten Pause und verschiedenen Standortwechseln kehrt das Schützenfest in neuem Glanz zurück – diesmal auf dem Flugplatz Göttschied.

Grüneberg erläutert Hintergründe: „Nachdem der Platz an der Marktschule in Idar weggefallen war und Corona unsere Pläne durchkreuzt hatte, haben wir zunächst wieder im kleineren Rahmen auf unserem Schützenhaus gefeiert. Doch der Wunsch, wieder ein großes Fest für die ganze Stadt und Region zu veranstalten, blieb. Nach vielen Überlegungen und guten Gesprächen mit dem Aero-Club fiel die Entscheidung: Der Flugplatz bietet den perfekten Rahmen.“

Besonders stolz ist der Verein auf die innovative Bewerbung des Festes: „Unser Medienteam hat nicht nur das ,Smoking Guns’-Event, sondern auch das Schützenfest modern und ansprechend beworben – sogar mit einem eigens komponierten Lied, das in den sozialen Netzwerken richtig gut ankommt.“

Digital gut aufgestellt

Auf die Frage nach kritischen Stimmen im Verein, der sich neuerdings auch künstlicher Intelligenz („Henriette“ beantwortet Fragen) bedient, um Prozesse zu vereinfachen, antwortet Grüneberg ehrlich: „Ein wenig gab es das schon. Aber wir müssen alle lernen, dass sich die Zeiten ändern. Digital sind wir bereits gut aufgestellt, und unser Partner in diesem Bereich hat immer wieder neue Ideen.“

Am Freitag, 5. September, wird aufgebaut, anschließend gibt es eine interne Feier mit Ehrungen. Am Samstag, 6. September, stehen ab 11 Uhr Wettkämpfe an: das Jugend-Königsschießen und am Nachmittag das Traditions-Königsschießen. Um 20 Uhr beginnt der Festabend mit Musik. Am Sonntag, 7. September, wird das Stadtkinder-Königsschießen (10 bis 14 Jahre) starten, um 12 Uhr gibt es die traditionelle Erbsensuppe, um 14 Uhr beginnt das 19. Stadt-Königsschießen, um 17 Uhr werden die Könige und Ritter proklamiert. Abschließend betont Grüneberg: „Das Wichtigste ist, dass wir schönes Wetter haben und an die großartigen Feste von der Marktschule anknüpfen können.“

Sein besonderer Dank gilt allen Sponsoren, Unterstützern und den vielen fleißigen Mitgliedern, die dieses Fest möglich machen.