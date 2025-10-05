Kunst in Stipshausen Glaube, Kunst und Musik führen Menschen zusammen Hermann Mosel 05.10.2025, 15:00 Uhr

i Stipshausen kann Kunst: Bestens besucht war die Vernissage zur Ausstellung Rendez-Vous der Künste am Donnerstag. Hermann Mosel

Eine Ausstellung der besonderen Art konnten Interessierte in Stipshausen bewundern: Manche kamen gleich mehrfach und schauten sich das Rendez-Vous der Künste an.

Als vor zwei Jahren die erste Ausgabe des Rendez-Vous der Künste in der St. Maternus-Kirche zu Stipshausen präsentiert wurde, war die Resonanz der Besucher gewaltig. Dies noch einmal zu toppen, war sicherlich eine Herausforderung für die heimische Künstlergruppe um Claudia Adam, Jörg Stoffel, Jennifer Sauer und Alexander Wolff, die das Event veranstaltete.







