Günther Jung ist in engem Austausch mit dem Projektleiter der Deutschen Glasfaser, um die Abnahme des Internetausbaus in der Westrichstadt abzuschließen. Einige Anschlüsse fehlen noch und die Bürger sollen Schäden während der Bauarbeiten melden.

Die Arbeiten zur Erschließung des Stadtgebiets Baumholder durch die Firma Deutsche Glasfaser nähern sich dem Abschluss. Nach dem Baustart im März 2023 sind nach Auskunft der Firma fast alle geplanten Anschlüsse, die sich bei der Firma angemeldet hatten, an das schnelle Internet angeschlossen.

Allerdings steht noch die endgültige Bauabnahme der einzelnen Bauabschnitte aus. Daher weist Stadtbürgermeister Günther Jung darauf hin, dass sich die Bürger jetzt noch im Stadtbüro melden können, wenn sie im Zuge der Baumaßnahme zur Verlegung der Glasfaserkabel noch Schäden auf ihren Grundstücken feststellen, die auf die Tiefbauarbeiten zurückzuführen sind. „Wir haben entschieden, bewusst noch einmal einen Bürgeraufruf zu machen, da es doch einige Verzögerungen und auch Probleme mit der ausführenden Baufirma Realbau gegeben hatte“, sagt Jung.

i Im Frühjahr 2024 sollte der Glasfaserausbau in Baumholder abgeschlossen sein. Die endgültige Fertigstellung hat sich aber nun verzögert. Sina Schuldt. Sina Schuldt/dpa

Vor diesem Hintergrund wolle man nicht einfach pauschal die Abnahme der Maßnahme bestätigen, sondern in einem Abschlussgespräch mit dem zuständigen Projektleiter der Firma Deutsche Glasfaser Wholesale sowie dem Baustellenleiter der Firma Realbau in der kommenden Woche am Mittwoch noch offene Fragen klären. „Einige wenige Bürger haben sich gemeldet, aber bis auf zwei Anschlüsse für das Anglerheim und das DLRG-Heim am Weiher sind keine offenen Anschlüsse zu beheben“, erklärt der Stadtchef. Die beiden Gebäude wiederum hat die Stadt in das Ausbauprogramm aufnehmen lassen und wartet noch auf die Herstellung der Leitungen.

5 30 neue Anschlüsse hergestellt

Insgesamt seien im Stadtgebiet 530 Anschlüsse durch die deutsche Glasfaser neu geschaltet worden. „Wir wollen am 26. März mit der Projektleitung offene Nacharbeiten besprechen, denn es soll nichts abgenommen werden, wo nicht alles erledigt ist“, erklärt Jung. Einige Abschnitte habe man bereits abgenommen, aber man habe Realbau auch eine Mängelliste vorgelegt, die abzuarbeiten sei. „Als Stadtchef will ich den Beleg haben, dass alles gemacht wurde, bevor ich die Abnahme unterschreibe“, erläutert Jung weiter.

Zwar gibt es im Stadtgebiet weiter einige Straßen, beispielsweise in Teilen des Gewerbegebiets, die nicht von der Deutschen Glasfaser ausgebaut worden seine, aber dies habe schlichtweg daran gelegen, dass es nicht genug Interessenten gegeben habe. Bei Bundesforsten hat Helmut Horbach als Bauherr alle Hebel in Bewegung gesetzt und ist in Vorleistung getreten, um das Gebäude anschließen zu lassen“, berichtet der Bürgermeister weiter.

Die Bürger können Mängel im Zuge des Glasfaserausbaus noch an das Stadtbüro, vormittags von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 06783/981 140 oder per E-Mail an info@ baumholder.de weitergeben.