150 Jahre gibt es den TuS Tiefenstein beziehungsweise seine Vorgängervereine aus Hettstein und Obertiefenbach. Entsprechend lang war die Liste der Gratulanten und der Geehrten. Da mussten die Gäste beim Festakt schon ein wenig Sitzfleisch mitbringen.
Mit einem großen Festakt in der gut besetzten Stadenhalle hat der TuS Tiefenstein sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Nach mehr als dreieinhalb Stunden Rückblick, Festreden, Grußworten, Ehrungen und Vorführungen blieb am Ende nur noch wenig Zeit für die „guten Gespräche“, die Vorsitzender Michael Brill allen Anwesenden am Ende des offiziellen Teils wünschte.