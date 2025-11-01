150 Jahre TuS Tiefenstein Glanzvoller Festakt wird zum Marathon 01.11.2025, 15:09 Uhr

i Ehrungen gab es beim Festakt "150 Jahre TuS Tiefenstein" zuhauf: Gemeinsam mit Axel Rolland (rechts), dem Vorsitzenden des Sportbunds Rheinhessen, ehrte Jürgen Falz (links), Vorsitzender des Fußballkreises, Franz Philippi (Mitte), das „Mädchen für alles“ beim TuS, und den Vorsitzenden Michael Brill (2. von links) mit der Silbernen Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbands. Christian Müller (2. von rechts), Abteilungsleiter Fußball, präsentiert die Urkunde des SWFV. Stefan Conradt

150 Jahre gibt es den TuS Tiefenstein beziehungsweise seine Vorgängervereine aus Hettstein und Obertiefenbach. Entsprechend lang war die Liste der Gratulanten und der Geehrten. Da mussten die Gäste beim Festakt schon ein wenig Sitzfleisch mitbringen.

Mit einem großen Festakt in der gut besetzten Stadenhalle hat der TuS Tiefenstein sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Nach mehr als dreieinhalb Stunden Rückblick, Festreden, Grußworten, Ehrungen und Vorführungen blieb am Ende nur noch wenig Zeit für die „guten Gespräche“, die Vorsitzender Michael Brill allen Anwesenden am Ende des offiziellen Teils wünschte.







