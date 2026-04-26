Karrierestart in Uniform
Girls' Day 2026: Auch Mädels können Panzer fahren
Die Fahrt der Mädels mit dem M113 machte allen Spaß.
Die Fahrt der Mädels mit dem M113 machte allen Spaß.
Andrea Brand

Beim Girls' Day in Idar-Oberstein öffnete die Bundeswehr Türen zu technischen, medizinischen und kameradschaftlichen Seiten des Dienstes. Praxisnahe Einblicke und Herausforderungen veränderten das Bild von Karriere in Uniform.

Lesezeit 2 Minuten
Der Girls' Day 2026 in Idar-Oberstein bot jungen Frauen eine außergewöhnliche Gelegenheit, die berufliche Vielfalt der Bundeswehr aus nächster Nähe zu erleben. Insgesamt nahmen zwölf Mädchen an dem Aktionstag teil, der in der Artillerieschule stattfand und vom Artillerielehrbataillon 345 unter der Leitung von Hauptmann Lehnert durchgeführt wurde.

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