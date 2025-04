Der in vielerlei Hinsicht umtriebige Verein ruft wieder zu seinem Jahreskonzert. Und da hat man sich in Mörschied wieder einmal etwas Besonderes ausgedacht.

Der MV Mörschied kann in diesem Jahr bereits auf eine 95-jährige Tradition zurückblicken. Der Musikverein ist für seine hochwertige und hörenswerte Blasmusik über die Region hinaus bekannt.

Wer die Konzerte der vergangenen Jahre miterlebt hat, weiß, dass da wieder Großartiges auf die Freunde symphonischer Blasmusik zukommt. Es hat bereits Tradition, dass sich der MV Mörschied zum Jahreshöhepunkt mit herausragenden Solisten verstärkt und neben der Musik auch erzählerische Momente einbaut. Musikalische Größen wie Steven Mead und Fabrice Millischer waren bereits bei den Jahreskonzerten zu Gast und begeisterten das Publikum.

MV Mörschied im Alpenfieber

Einen weiteren Hochkaräter konnten die Mörschieder jetzt mit dem österreichischen Tubisten Albert Wieder an Land ziehen. Der in Fachkreisen geschätzte und renommierte Musiker verstärkt den Musikverein bei dessen Jahreskonzert am Samstag, 3. Mai, in der Idar-Obersteiner Messehalle. Wer Herkunftsland und Historie des Solisten in Betracht zieht, kann schon erahnen, dass der MV Mörschied an besagtem Termin im Alpenfieber sein wird. Bekannt ist der Hochschulprofessor durch sein Ensemble „da Blechhaufn“. Er wird zusammen mit den Mörschiedern unter anderem die Werke „Shine“ von Peter Meechan und „Concertino for Tuba“ von Carlos Marques spielen.

Beim Jahreskonzert des Musikverein Mörschied erwartet das Publikum ein zweistündiger Ohrenschmaus plus ein anschließendes Konzert mit Century´s Crime

Die Konzertleitung liegt in den bewährten Händen von Dirigent Thomas Keßler. Der in Fachkreisen geschätzte Michael Klostermann hat eigens für dieses Konzert die schmetternde Fanfare „Castrum de Dune“ neu arrangiert. Damit nicht genug. An diesem Abend erwartet den geneigten Zuhörer ein weiteres akustisches Highlight.

Century’s Crime lässt Vergangenheit aufleben

Dann kommen die Liebhaber der eingängigen Rockmusik auf ihre Kosten, wenn die Band Century’s Crime in Tasten und Saiten haut. Wer auf Poprock der 1970er-und 80er-Jahre steht, hat sicher auch „Crime of the Century“ von Supertramp im heimischen Plattenschrank stehen. Mit diesem Longplayer schafften die Mannen um Rick Davies und Roger Hodgson ihren Durchbruch. Wer unvergessene Hits wie „Dreamer“, „School“ oder den „Logical Song“ live erleben will, ist an diesem Abend genau richtig, wenn die außerordentlich authentische Coverband Century’s Crime um den Mörschieder Ausnahmesaxofonisten Heiko Saal aufspielt und die Vergangenheit in schönster Form wieder aufleben lässt.

Kombitickets und Tickets für die Einzelkonzerte gibt es bei der Buchhandlung Schulz-Ebrecht, der Fa. Gebr. Kuhn in Mörschied sowie im Internet unter mv-moerschied.de