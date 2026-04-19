Ordensträger unter sich Gipfeltreffen in Herrstein 19.04.2026, 15:00 Uhr

i Vor dem Herrsteiner Uhrturm (von links): Jürgen Henze, Wolfgang Hey, Emil Morsch, Landrat Miroslaw Kowalski, Ulrich Florin, Günter Schober, Jürgen Schmidt, Rüdiger Klein mit Ehefrau Gerlinde, Manfred Wild und Erwin Pauly. Karsten Schultheiß/Kreisverwaltung Birkenfeld. Kreisverwaltung Birkenfeld/Karsten Schultheiß

Altlandrat Wolfgang Hey führte höchste Ordensträger durch mittelalterlichen Ortskern.

Zum vierten Ordensträger-Treffen für den Nationalparklandkreis Birkenfeld hat Organisator Emil Morsch zehn Inhaber des Bundesverdienstkreuzes am Bande und Landrat Miroslaw Kowalski in Herrstein begrüßt. „Damit uns der Stoff nicht ausgeht“, hatte Wolfgang Hey angeboten, die Gruppe einmal durch den mittelalterlichen Ortskern zu führen.







Artikel teilen

Artikel teilen