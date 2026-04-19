Ordensträger unter sich: Gipfeltreffen in Herrstein
Ordensträger unter sich
Gipfeltreffen in Herrstein
Altlandrat Wolfgang Hey führte höchste Ordensträger durch mittelalterlichen Ortskern.
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Zum vierten Ordensträger-Treffen für den Nationalparklandkreis Birkenfeld hat Organisator Emil Morsch zehn Inhaber des Bundesverdienstkreuzes am Bande und Landrat Miroslaw Kowalski in Herrstein begrüßt. „Damit uns der Stoff nicht ausgeht“, hatte Wolfgang Hey angeboten, die Gruppe einmal durch den mittelalterlichen Ortskern zu führen.