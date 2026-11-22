Showdown um Antrag mit AfD Gibt’s Feuerwerk bei Idar-Obersteiner Stadtratssitzung? Vera Müller 22.11.2026, 05:19 Uhr

i Das Thema „Bürgermeisterwahl“ birgt Sprengstoff: Die Stadtratssitzung am Mittwoch, 25. November, könnte ein verfrühtes Silvester-Feuerwek der Kommunalpolitik über Idar-Oberstein werden. Hosser

Nach kommunalpolitisch chaotischen Wochen kommt es am 25. November bei der Stadtratssitzung in Idar-Oberstein zum Showdown: Die AfD bringt allein einen Antrag ein. Kommt es zur Sensation? Und wie wird die Bürgermeister-Stelle ausgeschrieben?

Vermutlich werden mehr Zuschauer dabei sein als üblich, und einige rechnen mit einem kommunalpolitischen „Feuerwerk“: Am Mittwoch, 25. November, 17.30 Uhr, steht in der Verwaltung eine Stadtratssitzung an, die eine Menge Brisanz liefert.Blicken wir zurück: Ausgangspunkt ist die Ankündigung des amtierenden Bürgermeisters Friedrich Marx, im Juli 2027 seinen Ruhestand antreten zu wollen.







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