Das ist der Albtraum jeder Feuerwehreinheit: Ein Mitglied der Löschtruppe hat selbst Feuer gelegt. Das ist möglicherweise in Baumholder passiert. Ein 22-Jähriger muss sich derzeit vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten.

i Das ist der Albtraum jeder Feuerwehreinheit: Ein Mitglied der Löschtruppe hat selbst Feuer gelegt. Das ist möglicherweise in Baumholder passiert. Ein 22-Jähriger muss sich derzeit vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. (Symbolbild) Marijan Murat/picture alliance. picture alliance/dpa

Vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach werden derzeit vier Fälle von Sachbeschädigung, drei davon in Tateinheit mit Brandstiftung, verhandelt. Angeklagt ist ein 22 Jahre alter, einschlägig vorbestrafter Mann aus St. Wendel, der derzeit in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken in Untersuchungshaft einsitzt. Vier Sitzungstage sind von der Vorsitzenden Richterin am Landgericht, Annegret Werner, terminiert.

Nach der von Staatsanwalt Konstantin Habermehl verlesenen Anklageschrift soll der Angeklagte Ende Mai 2024 eine Couch angezündet haben, die zuvor vor einer Garage in Baumholder abgestellt worden war. Das Sitzmöbel sei komplett abgebrannt. Zudem sei das hinter der Couch befindliche Garagentor beschädigt worden. Es sei hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro entstanden. Ebenfalls Ende Mai 2024 soll der Angeklagte in der Schubertstraße in Baumholder auf dem angemieteten Gelände eines Autohändlers einen Schuppen in Brand gesetzt haben. Der Schuppen, in welchem weiteres Wirtschaftsgut gelagert gewesen sei, sei dadurch in Vollbrand geraten – Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand.

Wurden Menschenleben gefährdet?

Gerade dieser Brand sorgte jetzt vor Gericht für weiteren Aufklärungsbedarf, der nicht nur die Schadenshöhe näher eingrenzen soll. Gericht wie Staatsanwalt Habermehl wollten im Rahmen der Zeugenbefragungen wissen, ob das abgebrannte Gebäude auch zeitweise dem Aufenthalt von Menschen diente oder die Tat Menschen auch „nur“ in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung hätte bringen können. Denn dann wäre die ursprüngliche Anklage in eine Qualifizierung des Tatbestandes übergegangen: schwere Brandstiftung – mit der Folge einer anderen rechtlichen Einordnung beim Strafmaß.

Es ist nicht lebensfremd, wenn sich Personen in einem durch hohe Umzäunung zusätzlich gesicherten Gewerbebereich aufhalten, oder sich Personen in Gebäudeteilen nachts auf die Lauer legen, um Schäden durch Diebstahl oder Einbrüche zu verhindern oder aufzuklären. Oder Obdachlose sich nachts – erlaubt oder unerlaubt – dort ein Nachtlager bereiten. Wie schnell ein solcher Fall eintreten kann, zeigte sich bei der Befragung einer 45-jährigen Polizeibeamtin der Inspektion Baumholder: Man habe durch Mitteilung einer Anwohnerin um 4.33 Uhr von Knallgeräuschen in der Art von Explosionen Kenntnis von dem Feuer erhalten. Beim Eintreffen habe der Werkstattschuppen, der mit einem zwei Meter hohen Zaun und durch Vorhängeschloss gesichert war, bereits lichterloh gebrannt.

Obdachloser schlief neben dem brennenden Schuppen

In der Kommunikation mit der Feuerwehr Baumholder sei bereits frühzeitig eine vorsätzliche Brandlegung als die wahrscheinlichste Brandursache eingeschätzt worden. Anlass genug für die Polizei, sich auf die Pirsch nach verdächtigen Personen zu machen – Brandstifter kehren erfahrungsgemäß oft an den Brandort zurück. Als Zuschauer. Einen potenziell Verdächtigen fand man tatsächlich in etwa 100 Metern Entfernung im Außenbereich und unter Matratzen schlafend vor.

Wie sich aber nach dem Wecken und der ersten Kontrolle einschließlich Befragung herausstellte, hatte der wohnsitzlose Rumäne dort fest geschlafen und von Brand und Löscheinsatz seiner Aussage nach nichts mitbekommen. Allerdings hatte er sich zuvor als „Schlaftrunk“ reichlich Alkohol gegönnt – die von der Polizeistreife gemessene Atemalkoholkonzentration betrug immerhin noch zwei Promille gegen 5 Uhr in der Früh. Ein Zusammenhang mit dem Brand waren an dem Obdachlosen jedoch nicht festzustellen – entsprechende Spuren oder Verletzungen fehlten.

22-Jähriger war verdächtig früh am Feuerwehrhaus

Erste Hinweise zur Urheberschaft liefen später bei der Führung der Freiwilligen Feuerwehr Baumholder in eine ganz andere Richtung ein: Einer der Ihren war auch bei diesem zweiten, offenbar vorsätzlich gelegten Brand sehr schnell am Feuerwehrhaus und hätte bereits mit dem ersten Löschtrupp ausrücken können. Die Zeitschiene von Alarmierung, Anfahrt aus einem entfernten Nachbarort und die bereits vor dem Einsatz getragene Schutzausrüstung passten irgendwie nicht ins Gesamtbild... Hatte sich wieder einmal ein „schwarzes Schaf“ unter die aufopferungsvoll engagierenden Ehrenamtler gemogelt, der seine Feuerwehrkameraden rücksichtslos in Misskredit bringt und gar zum Gespött macht? Für den stellvertretenden Wehrführer ein unglaublicher Vorgang, den er aber im Gedankenaustausch mit der Kripo dennoch sofort und offensiv anging: Feuerwehrleute, die möglicherweise selbst Brände legen, kann und will man in den eigenen Reihen nicht dulden.

Als sich der Angeklagte, zuvor im Saarland wohnend, in einem Ort in der Verbandsgemeinde Baumholder niederließ und in die gut ausgestattete Feuerwehr eintreten wollte, sei man angesichts des bekannten Nachwuchsmangels erfreut gewesen, gab der Feuerwehrchef u Protokoll: Der Mann habe einen Feuerwehrgrundlehrgang sowie einen weiteren hilfreichen Ausbildungsschritt als Empfehlung eingebracht. Familienangehörige waren ebenfalls schon in der Feuerwehr aktiv. Der neue Wohnort, die neue Arbeitsstelle, die deutlich größere Entfernung zu seinen früheren Kameraden im Saarland – es gab nichts, was gegen eine Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr Baumholder gesprochen hätte. Von den vier Vorverurteilungen, unter anderem auch wegen Brandstiftung, sowie den teilweise vollstreckten Gefängnisstrafen wusste die Baumholderer Feuerwehrführung nichts.

Fall drei: 1000 Raummeter Holz angezündet

Anfang Juni 2024 soll der Angeklagte in einem Holzlager eines Forstwirtschaftsunternehmens in Baumholder circa 1000 Raummeter Holz angezündet haben, die dann komplett verbrannt seien. Es sei hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden, wie der Staatsanwalt vortrug. Dieses Brandgeschehen führte zu einem Großeinsatz, bei dem neben der Freiwilligen Feuerwehr Baumholder auch die US-Feuerwehr und die Brandbekämpfer der Bundeswehr im Einsatz waren.

Ebenfalls Anfang Juni 2024 soll sich der Angeklagte zusammen mit einer weiteren männlichen Person zu einem leerstehenden Haus in Heimbach begeben haben. Dort sollen beide gemeinsam ein viertes Feuer gelegt haben, indem sie Unrat und Grillanzünder auf eine Matratze gelegt und angezündet haben sollen. Das Gebäude sei hierdurch in Vollbrand geraten und ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Der Angeklagte war vor Gericht voll geständig.

Fortsetzungstermine sind auf den 12. und den 21. August terminiert worden.