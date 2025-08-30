Eine Stadtratssitzung kann durchaus auch unterhaltsam sein. Das traf die Woche vor allem auf den Anfragenteil am Ende der Sitzung zu.

i Das knapp 90 Jahre alte Pegelhäuschen an der Struthbrücke soll abgerissen Hosser

Erken will Abriss verhindern

Gibt es doch noch eine Hoffnung für das knapp 90 Jahre alte Pegelhäuschen an der Struthbrücke? Der Bauausschuss hatte in der zurückliegenden Woche beschlossen, dass es abgerissen werden soll. Es gebe keine Verwendung für den Schuppen, eine Sanierung sei zu teuer, lautete die Mehrheitsmeinung. Das will Eduard Erken nicht hinnehmen. Das grüne Stadtratsmitglied bat in der jüngsten Sitzung des Gremiums OB Frank Frühauf um einen Aufschub für die Niederlegung. „Ich hab mir das mal angeschaut. Ich fände es schlimm, wenn das Häuschen wirklich angerissen würde.“ Er möchte einen Förderkreis initiieren, der sich um Sanierung und Erhalt kümmert. „Das kann ich jetzt schon mal sagen: Die veranschlagten 30.000 Euro für die Sanierung bekommen wir zusammen.“

Frühauf war zunächst skeptisch: „Da gibt es ja einen Beschluss des Bauausschusses.“ Dann sagte er aber zu, innerhalb der Verwaltung dafür zu sorgen, dass mit den Abrissarbeiten noch zugewartet wird, damit Erken seinen Antrag in der nächsten Bauausschusssitzung einbringen kann. Was man im Anschluss mit dem sanierten Häuschen anfangen könnte, vermochte der Arzt indes nicht zu sagen. Vielleicht haben die NZ-Leser ja eine Idee? sc

Wild beklebte Schilder

Es ist eine Unsitte, die nicht nur in Idar-Oberstein überhandnimmt: Mit Aufklebern bis zur Unkenntlichkeit „dekorierte“ Verkehrsschilder. Da wird für den Lieblingsfußballclub geworben oder gegen die AfD gewettert. Am Ende können Autofahrer nicht mehr erkennen, wohin der Weg führt. „Das kann so nicht weiter gehen“, rief CDU-Ratsmitglied Christian Knapp im Stadtrat die Verwaltung zum Handeln auf – „obwohl mir klar ist, dass der Baubetriebshof da völlig überfordert ist“.

i Wenn die Liebe zum Verein zum Ärgernis der Mitmenschen wird... Hosser

Büroleiter Wolfgang Petry bestätigte dies. Der Baubetriebshof habe spezielle Lösungsmittel, um die Aufkleber zu entfernen. Die Flut übersteige jedoch die Möglichkeiten. Er empfahl den Ratsmitgliedern Eigeninitiative: „Ich gehe in meiner Freizeit schon mal durch Weierbach und entferne ein paar...“ Ernsthaft warnte er die Übeltäter und machte auf mögliche Verfolgung aufmerksam: „Das ist ja mindestens Sachbeschädigung, möglicherweise sogar Eingriff in den Straßenverkehr. Das sind Straftaten!“ Es handelt sich laut Petry um „eine gesellschaftliche Fehlentwicklung“ – nicht nur in Idar-Oberstein. sc

Kreditkarte wird nicht akzeptiert

CDU-Ratsmitglied André Bender ärgert sich darüber, dass er am Kassenautomat der Stadtverwaltung nicht bargeldlos per Handy und Mastercard bezahlen kann. „Das ist doch nicht mehr zeitgemäß.“ OB Frank Frühauf und Kämmerer Carsten Stützel erläuterten, warum das so ist: Das hänge damit zusammen, dass bei Kreditkarten Gebühren fällig werden, die automatisch abgezogen würden – „dann stimmt am Ende die Rechnung nicht mehr“. Zahlung mit ec-Karte sei hingegen – noch – kostenfrei und auch möglich und erwünscht, so der OB. sc

Im Dunkeln an der Haltestelle

Offenbar standen vor Kurzem Menschen an der Bushaltestelle am Stadttheater spät abends im Dunkeln. Ob das da geplant sei, nachdem ja auch die Lampen entlang der Nahehochstraße seit Corona abgeschaltet sind, wollte Frederik Grüneberg (CDU) im Anfragenteil der jüngsten Stadtratssitzung wissen. Nein, es habe sich um einen Defekt gehandelt, beruhigte Andrea Rausch von der Tiefbauabteilung: „Die Fehlersuche läuft.“ Der Defekt sei offenbar behoben: „Die Lampen leuchten da jetzt auch tagsüber“, berichtete Bernhard Zwetsch (FDP) von dahingehenden Beobachtungen seinerseits. „Das war dann wohl bei der Fehlersuche“, antwortete Rausch: Bei der Wartung müsse die Beleuchtung eingeschaltet werden. sc

Finale im „Sommergrün“

Es ist immer ein Höhepunkt in der Gartenwirtschaft „Sommergrün“ in Nahbollenbach: Bereits zum siebten Mal trat dort, im Garten von Anne und Matthias Barth, der Sänger und Keyboarder Reimar Lorenz auf. Und wie immer war das Konzert in wenigen Tagen ausverkauft. Auch die Stimmung war wie immer prächtig, auch wenn es nach Sonnenuntergang empfindlich kühl wurde.

i Bereits zum achten Mal trat der Sänger und Pianist Reimar Lorenz im wie immer vollbesetzten "Sommergrün" in Nahbollenbach auf. Stefan Conradt

Als Gastsängerin hatte der Musiklehrer mit Wurzeln in Nahbollenbach die 27-jährige Milena Klause dabei, die er schon seit gemeinsamen Tagen bei den Musical-Kids kennt. Sie sang sehr eindrucksvoll unter anderem „Easy on me“ von Adele. Wegen des schlechten Wetters am Donnerstag und am Freitag endete die Straußwirtschaftsaison in der Mühlenstraße etwas abrupt mit dem Konzertabend, und man darf sich schon auf den Sommer 2026 freuen – und auf das achte Konzert von Reimar Lorenz. sc