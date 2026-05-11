Es ist neben der Wassergall die zweite unendliche Geschichte an Straßensperrungen, illegalen Fahrten und enttäuschten Bürgern in Idar-Oberstein: Doch auch bei den Sonnenhöfen deutet sich ganz langsam eine Lösung an. Es wird aber eine schwere Geburt.
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Der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg freigemacht für die Umsetzung der Pläne, die Sonnenhöfe zwischen Weierbach und Dickesbach endlich vernünftig und legal ans öffentliche Straßennetz anzubinden. Bisher gibt es dort einen Wildwuchs an nicht gewidmeten Wegen, teils gesperrten Forst- und Feldwegen und offiziellen Straßen, die trotz Sperrung von Lkw-Zulieferverkehr genutzt werden.