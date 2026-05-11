Bauauschuss debattiert lange Gibt es auch für die Sonnenhöfe bald eine Lösung? Stefan Conradt 11.05.2026, 12:00 Uhr

i Bislang wird der Andienungsverkehr für einen Industriebtrieb auf den Sonnenhöfen zwischen Dickesbach und Weierbach über einen eigentlich gesperrten asphaltierten Feldweg ("Anlieger frei") geführt. Darunter leiden vor allem die Anwohner "Auf der Bein". Nun soll endlich eine legale Zuführungstrasse ab dem Gewerbe- und Industriegebiet Rothheck/Altweid entstehen. Stefan Conradt

Es ist neben der Wassergall die zweite unendliche Geschichte an Straßensperrungen, illegalen Fahrten und enttäuschten Bürgern in Idar-Oberstein: Doch auch bei den Sonnenhöfen deutet sich ganz langsam eine Lösung an. Es wird aber eine schwere Geburt.

Der Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss (BIU) hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg freigemacht für die Umsetzung der Pläne, die Sonnenhöfe zwischen Weierbach und Dickesbach endlich vernünftig und legal ans öffentliche Straßennetz anzubinden. Bisher gibt es dort einen Wildwuchs an nicht gewidmeten Wegen, teils gesperrten Forst- und Feldwegen und offiziellen Straßen, die trotz Sperrung von Lkw-Zulieferverkehr genutzt werden.







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