Gewerbesteuer rettet Haushalt der VG Birkenfeld 

Beim Haushaltsplan 2026 der VG Birkenfeld führten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu einer höheren Einnahme bei der VG-Umlage. Der Kämmerer der VG sieht allerdings für die Zukunft schwarz – er prophezeit eine Neuverschuldung in Millionenhöhe.
Lesezeit 3 Minuten
Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld für das Jahr 2026 ist ausgeglichen. Im Ergebnishaushalt, der Erträge wie Steuern oder Zuweisungen den Kosten wie Personal oder Sachkosten gegenüberstellt, verzeichnet die Verbandsgemeinde einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 390 Euro.