Plan für 2026 vorgelegt Gewerbesteuer rettet Haushalt der VG Birkenfeld Niels Heudtlaß 03.12.2025, 11:00 Uhr

i Für die Zukunft scheint das Sparschwein der VG Birkenfeld leer. Und das obwohl lediglich in Pflichtaufgaben der Kommune investiert wird. Patrick Pleul/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Beim Haushaltsplan 2026 der VG Birkenfeld führten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu einer höheren Einnahme bei der VG-Umlage. Der Kämmerer der VG sieht allerdings für die Zukunft schwarz – er prophezeit eine Neuverschuldung in Millionenhöhe.

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld für das Jahr 2026 ist ausgeglichen. Im Ergebnishaushalt, der Erträge wie Steuern oder Zuweisungen den Kosten wie Personal oder Sachkosten gegenüberstellt, verzeichnet die Verbandsgemeinde einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 390 Euro.







Artikel teilen

Artikel teilen