Im Gewerbepark Nahetal soll es künftig auch vorher zentrenrelevante Sortimente wie Kleidung und Bücher geben. Doch so einfach geht das nicht. Der Bebauungsplan muss geändert werden, was in diesem Fall Gutachten erforderlich macht.

Dieses Thema hatte im Februar für Diskussionen in den städtischen Gremien gesorgt: Die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Nahetal“ wurde letztlich mehrheitlich in die Wege geleitet. Nun stand das Thema im Bauausschuss wieder auf der Agenda – und wurde ähnlich intensiv wie im Februar erörtert.

Der Wunsch des Stadtrats, die bestehende Nutzungsbeschränkung beziehungsweise den Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben mit innenstadtrelevanten Sortimenten zu lockern, war Ausgangspunkt. Hierzu hatte der Rat in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2024 die Verwaltung beauftragt, den entsprechenden Aufstellungsbeschluss vorzubereiten.

So ist vorgesehen, im Planbereich GE2 (gegenüber dem Globus Baumarkt) Nutzungsbeschränkungen zurückzunehmen, um zentrenrelevante Sortimente nach der aktuellen Sortimentsliste des städtischen Einzelhandelskonzepts aus dem Jahr 2018 zuzulassen. Nach Abschluss des Planänderungsverfahrens könnten Einzelhandelsbetriebe mit Verkaufsflächen von bis zu 800 Quadratmeter zugelassen werden: Kleidung, Bastelbedarf, Hörgeräte, Brillen, Bücher, Lederwaren zum Beispiel. Ausnahmen: Nahversorger (Drogerie, Lebensmittel etc.) bleiben aber weiter außen vor. Unzulässig sind weiterhin Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie großflächige Einzelhandelsbetriebe jeglicher Art. Der Geltungsbereich umfasst rund 29,6 Hektar.

IHK sieht Änderung kritisch

Nun liegen Bedenken und Einwände von Behörden und Trägern öffentlicher Belange vor, zu denen die Verwaltung Stellung nimmt, wie im Bauausschuss erörtert wurde. Aus Sicht der Verwaltung kann auf die Erstellung eines Gutachtens zur Wasserhaushaltsbilanz verzichtet werden, da das Plangebiet nahezu vollständig bebaut ist. Es verbleibe lediglich eine unbebaute Fläche von 1018 Quadratmetern, sodass die Forderung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord als „unverhältnismäßig“ anzusehen sei.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach fordert die Prüfung, ob die vorhandenen Kreisverkehrsplätze den zu erwartenden Ziel- und Quellverkehr einschließlich potenzieller Mehrverkehre oder andersartige Verkehre störungsfrei aufnehmen und abwickeln können, um einen Rückstau auf die B41 auszuschließen. Die Erstellung eines verkehrstechnischen Gutachtens wird mit Kosten in Höhe von 10.000 Euro geschätzt.

Die IHK sieht die Ansiedlung von Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten außerhalb der Innenstadt kritisch, da sie dem Einzelhandelskonzept von 2018 widerspricht. Sie empfiehlt eine Fortschreibung des Konzepts, um negative Auswirkungen auf die Innenstadt zu vermeiden. Gleichzeitig wird die geplante Änderung als Chance zur Reaktivierung von Leerständen und Stärkung des stationären Handels anerkannt. Die Kosten für die Evaluierung und Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts werden mit 40.000 Euro veranschlagt.

Für die Erstellung der Gutachten waren im Haushalt 2025 keine Mittel vorgesehen. Sofern das Planverfahren fortgeführt werden soll, müssten die Mittel über deckungsfähige Haushaltsstellen zur Verfügung gestellt oder im Haushalt 2026 veranschlagt werden.

Budau hat Einwände

Bürgermeister Friedrich Marx kommentierte: „Wir haben eine Reihe von Hausaufgaben zu erledigen, die auch Geld kosten.“ Frederik Grüneberg (CDU-Fraktionssprecher) fragte nach: „Müssen wir die Gutachten erstellen lassen? Können wir die Fortschreibung des Einzelhandelsgutachtens intern in der Verwaltung erstellen?“ Stadtplaner Kevin Keller sagte dazu: „Ja, wir müssen die Gutachten erstellen, um rechtssicher zu sein, mit dem, was wir da tun. Und: Nein, im Haus können wir das nicht machen. Dazu fehlt hier die Expertise.“ Wolfgang Röske (CDU) geht nicht davon aus, dass sich der Verkehr dramatisch entwickeln könnte. Hier werde versucht, Angst zu erzeugen.

„Hinterher ist man immer schlauer. Wir haben hier keine Hellseher.“

Bürgermeister Friedrich Marx

Werner Ruprecht (FDP) verwies darauf, dass die angestrebten Veränderungen alternativlos seien, da man die Entwicklung auf der „grünen Wiese“ zulasten der Innenstädte nicht mehr ändern könne. Eva-Maria Budau (SPD) verwies darauf, dass das bestehende Einzelhandelskonzept zur Zeit seiner Verabschiedung schon nicht mehr wirklich aktuell gewesen sei. Aus ihrer Sicht sei es sinnvoller, ein neues Gutachten zu erstellen und nicht eine Fortschreibung draufzupacken. Keller antwortete: „Dann stellen Sie einen entsprechenden Antrag, der die Ziele neu definiert.“ Bürgermeister Marx konstatierte: „Hinterher ist man immer schlauer. Wir haben hier keine Hellseher.“

Ohne die Stimmen der CDU wurde letztlich beschlossen, dass die Verwaltung für die Erstellung der beiden Gutachten ein passendes Fachbüro sucht.