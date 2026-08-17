Richtfest verschoben
Gewerbepark am Heinrich-Hertz-Campus ist fast fertig
Eine aspahltierte Straße führt vom Eingang zum Gewerbepark – die ehemalige Kaserne ist kaum noch wiederzuerkennen.
Eine aspahltierte Straße führt vom Eingang zum Gewerbepark – die ehemalige Kaserne ist kaum noch wiederzuerkennen.
Niels Heudtlaß

Nur aufgrund der Hitze wurde ein Richtfest verschoben – die Erschließungsarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Firmen füllen den Gewerbepark bereits mit Leben. Doch Vandalismus wird zu einem immer größeren Problem. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Richtfest für den ersten Bauabschnitt, den Gewerbepark auf dem Heinrich-Hertz-Campus (HHC) sollte eigentlich schon in diesem Sommer gefeiert werden. „Wir mussten das aufgrund der Hitze verschieben, es gibt hier wenig Schatten, das wollten wir den Besuchern nicht antun“, sagt Maximilian Essig Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Hertz-Campus (EGHC).
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