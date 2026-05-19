Aufatmen in Idar Gewerbehallebrücke ist wieder zweispurig befahrbar Stefan Conradt 19.05.2026, 09:33 Uhr

i Gemeinsam mit Bauunternehmer Paul Uwe Budau und Bauamtsleiterin Andrea Rausch gab Bürgermeister Friedrich Marx die Gewerbehallebrücke in Idar nach achtmonatiger Sanierung wieder für den Verkehr frei. Stefan Conradt

Immerhin eine Baustelle ist seit Montagabend aus den Straßen Idar-Obersteins verschwunden: Die Kurzverbindung zwischen Mainzer und Hauptstraße ist nach jahrelangen Teil- und Vollsperrungen wieder freigegeben.

Kleines Stück Asphalt, große Wirkung: Die sechseinhalbjährige zunächst halb-, dann beidseitige Sperrung der Gewerbehallebrücke in Idar sorgte vor allem in den Stoßzeiten morgens und abends für längere Fahrzeiten und Staus an den neuralgischen Kreuzungen Schleiferplatz und Parkhotel.







Artikel teilen

Artikel teilen