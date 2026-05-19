Immerhin eine Baustelle ist seit Montagabend aus den Straßen Idar-Obersteins verschwunden: Die Kurzverbindung zwischen Mainzer und Hauptstraße ist nach jahrelangen Teil- und Vollsperrungen wieder freigegeben.
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Kleines Stück Asphalt, große Wirkung: Die sechseinhalbjährige zunächst halb-, dann beidseitige Sperrung der Gewerbehallebrücke in Idar sorgte vor allem in den Stoßzeiten morgens und abends für längere Fahrzeiten und Staus an den neuralgischen Kreuzungen Schleiferplatz und Parkhotel.