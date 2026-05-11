Autofahrer atmen auf Gewerbehallebrücke in Idar ist bald wieder befahrbar Stefan Conradt 11.05.2026, 11:00 Uhr

i Die Freigabe der Gewerbehallebrücke im Stadtteil Idar steht unmittelbar bevor. Fotostudio Hosser. Hosser

Erst war sie halbseitig, dann komplett gesperrt. Nun gibt es gute Nachrichten für Autofahrer wie Passanten: Die Zeit der Umwege ist bald vorbei, die Freigabe des Bypasses zwischen Haupt- und Mainzer Straße ist für Dienstag, 19. Mai, geplant.

Da atmen viele Autofahrer – nicht nur in Idar – auf: Nach gut halbjähriger Vollsperrung und der zuvor sechsjährigen (!) halbseitigen Sperrung wird die Gewerbehallebrücke ab Dienstag, 19. Mai, wieder für den Verkehr freigegeben. Die keine 20 Meter lange Straßenbrücke über den Idarbach diente bis 2019 als Abkürzung zwischen Haupt- und Mainzer Straße und umgekehrt.







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