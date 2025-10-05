40 Jahre Frauen helfen Frauen Gewalt und Missbrauch: Raus aus der Scham 05.10.2025, 09:00 Uhr

i Frauen in Not erhalten durch die Angebote des Vereins Frauen helfen Frauen im Kreis Birkenfeld Hilfe. Frauenhaus und Frauennotruf sind zwei Säulen dabei. Sophia Kembowski. picture alliance/dpa

Alle vom Land Rheinland-Pfalz ausgewiesenen vier Säulen des Hilfesystems gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen unter dem Dach eines Trägers: Der Verein Frauen helfen Frauen im Kreis Birkenfeld hat eine Sonderstellung und wird 40 Jahre alt.

Der gemeinnützige Verein Frauen helfen Frauen blickt auf 40 Jahre engagierte, feministische Arbeit zum Thema Gewalt gegen Frauen und Kinder und sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen zurück. 1985 trafen sich Frauen aller politischer Couleur gemeinsam mit Frauen einer damals sehr aktiven autonomen Frauengruppe und setzten sich zum Ziel, eine „Initiative gründen zu wollen, die Frauen helfen soll“.







