Stadtrat Idar-Oberstein Gewalt und Missbrauch: Bedarf an Hilfe steigt Vera Müller 02.02.2026, 18:00 Uhr

i Gewalt an Frauen, sexueller Missbrauch von Kindern: Der Verein Frauen helfen Frauen hält Unterstützungsangebote vor, die intensiv genutzt werden. Problematisch ist allerdings die finanzielle und personelle Ausstattung, um den Bedarf zu decken. Annette Riedl. picture alliance/dpa

Ein zentraler Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Idar-Oberstein ist der Verein Frauen helfen Frauen mit seinen Projekten Frauenhaus, Frauennotruf und Interventionsstelle. Das wurde bei einer interessanten Präsentation im Stadtrat überdeutlich.

Gute Nachrichten gab es im Dezember für den Verein Frauen helfen Frauen: Der Stadtrat Idar-Oberstein hatte einstimmig beschlossen, dass die Stadt mehr finanzielle Unterstützung für die Projekte des Vereins leistet. Vorangegangen war ein Antrag der SPD-Fraktion: Um die Qualität, Kontinuität und Reichweite der Hilfsangebote zu sichern, sei eine Erhöhung des städtischen Zuschusses von 10.







