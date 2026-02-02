Stadtrat Idar-Oberstein
Gewalt und Missbrauch: Bedarf an Hilfe steigt
Gewalt an Frauen, sexueller Missbrauch von Kindern: Der Verein Frauen helfen Frauen hält Unterstützungsangebote vor, die intensiv genutzt werden. Problematisch ist allerdings die finanzielle und personelle Ausstattung, um den Bedarf zu decken.
Annette Riedl. picture alliance/dpa

Ein zentraler Bestandteil der sozialen Infrastruktur in Idar-Oberstein ist der Verein Frauen helfen Frauen mit seinen Projekten Frauenhaus, Frauennotruf und Interventionsstelle. Das wurde bei einer interessanten Präsentation im Stadtrat überdeutlich.

Lesezeit 3 Minuten
Gute Nachrichten gab es im Dezember für den Verein Frauen helfen Frauen: Der Stadtrat Idar-Oberstein hatte einstimmig beschlossen, dass die Stadt mehr finanzielle Unterstützung für die Projekte des Vereins leistet. Vorangegangen war ein Antrag der SPD-Fraktion: Um die Qualität, Kontinuität und Reichweite der Hilfsangebote zu sichern, sei eine Erhöhung des städtischen Zuschusses von 10.

