Kundgebung zu Orange Days Gewalt an Frauen: Hohe Dunkelziffer im Kreis Birkenfeld 25.11.2025, 18:24 Uhr

i Kerzen wurden zum Ende der Kundgebung in Idar in Erinnerung an Femizide aufgestellt. Vera Müller

In der Vorbereitung zu den Orange Days und zum Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat sich im Kreis Birkenfeld eine sehr engagierte Gruppe gefunden. Allen Beteiligten ist es ein großes Anliegen, auf das Thema aufmerksam zu machen.

Nasskaltes November-Wetter... Daran mag es gelegen haben, dass weniger Interessierte zur Kundgebung zum Auftakt der Orange Days zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen zum Schleiferplatz in Idar kamen. Dennoch: Starke Statements prägten die Veranstaltung, an der auch die Omas gegen Rechts sowie SPD-Landtagskandidatin Caroline Pehlke teilnahmen.







