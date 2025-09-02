Gemeindeschwester Britta Bindinger lädt für Samstag, 27. September, zur ersten Gesundheitsmesse in der Verbandsgemeinde Baumholder in die Dr.-Darge-Halle nach Berschweiler ein. Ein abwechslungsreiches Programm soll gezielt ältere Menschen ansprechen.

Gemeindeschwester plus Britta Bidinger lädt in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde und den Ortsgemeinden zur ersten Gesundheitsmesse der VG für Samstag, 27. September, in die Dr.-Darge-Halle nach Berschweiler ein. Im Mittelpunkt sollen dann Beratungen und andere Angebote für Senioren stehen. Von 11 bis 17 Uhr werden an diesem Tag unter dem Motto „Beratung, Bewegung und Begegnung“ vielfältige Aktionen vorgestellt. Es soll ein abwechslungsreicher Tag sein, der speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen von 70 und mehr Jahren zugeschnitten ist.

Die Messe hat Bidinger in den vergangenen Monaten geplant und vorbereitet und hofft nun, möglichst viele Senioren von mehr als 70 Jahren, aber auch deren Angehörige anzusprechen, die sich informieren wollen, wie ein selbstbestimmtes Wohnen im eigenen Heim möglichst lange gewährleistet werden kann. „Die Gesundheitsmesse bietet Ihnen die Gelegenheit, in angenehmer Atmosphäre praktische Unterstützung für den Alltag kennenzulernen, sich über Gesundheitsthemen zu informieren und mit anderen ins Gespräch zu kommen“, wirbt die Gemeindeschwester plus. Ihr Ziel ist es, Gesundheit zu einem Gemeinschaftserlebnis zu machen.

Vielfältige Informationen

Dazu gehören Essens- und Getränkeangebote wie Informationsstände und Bewegungsangebote. So werden Flammkuchen und Gegrilltes gereicht, am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Dazu passend auch ausreichend Getränke, um sich auszutauschen. Das gemütliche Beisammensein soll genauso eine Rolle spielen, wie vielfältige Informationsmöglichkeiten. So werden Experten vor Ort sein, die Fragen zu der Einrichtung eines Hausnotrufs, Betreuung oder Alltagshilfen beantworten. Dies wird ergänzt durch weitere Vorträge. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Kontakte zu den Vertretern eines Sanitätshauses oder einer Hörgeräte-Selbsthilfegruppe zu knüpfen.

Auch die Förderung der persönlichen Aktivität der Senioren ist ein eigener Baustein dieser Gesundheitsmesse. So können die Besucher sich bei leichten Bewegungsangeboten wie Boule oder Cornhole selbst ausprobieren. Bidinger ist es wichtig, dass die älteren Menschen die Freude an Bewegung für sich entdecken und an diesem Tag auch unkompliziert verschiedene Angebote ausprobieren können. „Die Gesundheitsmesse bietet die ideale Gelegenheit, sich umfassend zu informieren, in Bewegung zu kommen und zugleich das Miteinander zu genießen“, ist die Gemeindeschwester überzeugt.

Für weitere Informationen steht die Gemeindeschwester plus ab Montag, 8. September, unter Tel. 06783/8182 zur Verfügung.