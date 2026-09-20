Erst ein Eilantrag am Oberverwaltungsgericht Koblenz, der erst drei Stunden vor der Demonstration einging, gestattete die Nutzung der Bühne: In Idar-Oberstein ging es am Samstag um „Gesundheit statt Kürzungen“.
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Unter dem Motto „Gesundheit statt Kürzungen – Es ist Punkt 12“ versammelten sich am Samstagnachmittag knapp 200 Bürger, medizinisches Fachpersonal und Betroffene am Bahnhof in Oberstein, um anschließend zur Kundgebung bis zum Platz vor dem Modepark Röther zu ziehen, wo die abschließende Kundgebung stattfand.