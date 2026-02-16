33 Jahre „Härema Fassit“
Gestandene Karnevalsrecken und tolle Talente
Klasse Show: Die "Amazing Steps" begeisterten mit einem märchenhaften Auftritt in Rückweiler.
Benjamin Werle. Werle Benjamin

Rückweiler Narrenschar feiert buntes Jubiläum: Seit 33 Jahren gibt es die „Härema Fassit“.

Lesezeit 2 Minuten
Ein gelungenes Jubiläum feierte die Narrenschar bei den Bunten Abenden im Dorfgemeinschaftshaus „Jugendheim“. Zum 33-jährigen Bestehen des Ensembles (die NZ berichtete) gab es ein flottes Programm, Glückwünsche und reichlich Applaus. Alte Hasen und junge Hüpfer präsentierten Sketche, Tänze und Gags.

