33 Jahre „Härema Fassit“: Gestandene Karnevalsrecken und tolle Talente
33 Jahre „Härema Fassit“
Gestandene Karnevalsrecken und tolle Talente
Rückweiler Narrenschar feiert buntes Jubiläum: Seit 33 Jahren gibt es die „Härema Fassit“.
Ein gelungenes Jubiläum feierte die Narrenschar bei den Bunten Abenden im Dorfgemeinschaftshaus „Jugendheim“. Zum 33-jährigen Bestehen des Ensembles (die NZ berichtete) gab es ein flottes Programm, Glückwünsche und reichlich Applaus. Alte Hasen und junge Hüpfer präsentierten Sketche, Tänze und Gags.