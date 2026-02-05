Für Jugend musiziert engagiert
Geschicke des Regionalwettbewerbs Nahe in neuen Händen
Die tolle und engagierte Arbeit bei "Jugend musiziert" wird weitergeführt. Clara Dicke (2.v.l.) übernimmt die Organisation von Anneliese Hanstein (rechts). Auch für den Juryvorsitzenden Jürgen Huppert war es die finale Teilnahme. Celine Roes (links) von der unterstützenden KSK Birkenfeld gratulierte.
Leonhard Stibitz

Jury-Vorsitzender Jürgen Huppert und Organisatorin Anneliese Hanstein verlassen nach 25 Jahren die Talentschmiede. Was bedeutet das für die Ausrichtung des hiesigen Wettbewerbs?

Es war bereits ein anstrengender Vormittag für die Jury unter der Leitung von Jürgen Huppert und für Organisatorin Anneliese Hanstein. Beim staatlich anerkannten und der Sparkassenorganisation geförderten Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ hatten 14 jugendliche Talente ihr Können unter Beweis gestellt.

