Für Jugend musiziert engagiert
Geschicke des Regionalwettbewerbs Nahe in neuen Händen
Jury-Vorsitzender Jürgen Huppert und Organisatorin Anneliese Hanstein verlassen nach 25 Jahren die Talentschmiede. Was bedeutet das für die Ausrichtung des hiesigen Wettbewerbs?
Es war bereits ein anstrengender Vormittag für die Jury unter der Leitung von Jürgen Huppert und für Organisatorin Anneliese Hanstein. Beim staatlich anerkannten und der Sparkassenorganisation geförderten Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ hatten 14 jugendliche Talente ihr Können unter Beweis gestellt.