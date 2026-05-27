Getreidemühle in Bollenbach Geschichte: Greifbar, lebendig und voll Erinnerungen Günter Weinsheimer 27.05.2026, 13:00 Uhr

i Martina und Andreas Noll und Sven Brucker (von links) sind Teil der Heimatfreunde Bollenbach, und freuen sich mit der ganzen Dorfgemeinschaft auf das Jubiläum. Günter Weinsheimer

Am Sonntag, 14. Juni wird in Bollenbach gefeiert. Dann steht die heute noch betriebsbereite, elektrische Getreidemühle im Mittelpunkt, die 1926 gebaut und betrieben wurde. Heimatfreunde Bollenbach richten nun die Feier zum 100. Geburtstag aus.

Die Getreidemühle in Bollenbach bei Rhaunen war eine der ersten elektrischen Getreidemühlen im Hunsrück. Das fast 100 Jahre alte Wahrzeichen des kleinen Ortes steht am Sonntag, 14. Juni, im Mittelpunkt: Dann wird dessen 100. Geburtstag gefeiert.







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