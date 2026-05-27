Am Sonntag, 14. Juni wird in Bollenbach gefeiert. Dann steht die heute noch betriebsbereite, elektrische Getreidemühle im Mittelpunkt, die 1926 gebaut und betrieben wurde. Heimatfreunde Bollenbach richten nun die Feier zum 100. Geburtstag aus.
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Die Getreidemühle in Bollenbach bei Rhaunen war eine der ersten elektrischen Getreidemühlen im Hunsrück. Das fast 100 Jahre alte Wahrzeichen des kleinen Ortes steht am Sonntag, 14. Juni, im Mittelpunkt: Dann wird dessen 100. Geburtstag gefeiert.