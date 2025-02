Rundgang in Rhaunen Geschichte der Adler-Apotheke reicht bis 1835 zurück Günter Weinsheimer 25.02.2025, 06:00 Uhr

i 15 Frauen und Männer durften einen Blick hinter die Kulissen der Adler-Apotheke in Rhaunen werfen. Günter Weinsheimer

Aus kleinsten Anfängen hat die Familie Jaenicke in Rhaunen eine der leistungsfähigsten und modernsten Apotheken im weiten Umkreis aufgebaut.

Seit 1835 existiert offiziell eine Apotheke in Rhaunen, und viel ist in und an diesem Gebäude seither passiert. Neben verstecktem französischen Schwarzgeld in den alten Lehmwänden kann Johannes Jaenicke auch vom Raubmord an Apotheker Hartmann im Jahr 1919 berichten.

