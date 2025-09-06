Im letzten Schuljahr aber gab es Noten im Singen und jeder musste seinen ganz persönlichen Beitrag dazu leisten. Als ich an die Reihe kam und die erwartungsvollen Gesichter der Mädchen neben mir sah, verließ mich der Mut. Ich stand zwar auf, ging aber nicht wie die anderen vorne zum Lehrerpult, sondern erklärte dem Herrn Lehrer, dass ich einen Stimmbruch hätte und nicht singen könne.

„Gut“, meinte der und sagte: „Setz dich, dann gebe ich dir halt eine Fünf.“ Diese Note, noch eben eine besser als eine reine Sechs, nahm ich auch mit hinaus in mein Schulentlassungszeugnis. Aus purer Dummheit ein Fleck in diesem Zeugnis, das ich später doch noch einige Mal vorlegen musste. Singen war damals, in der allgemeinen Beurteilung, nicht so ganz nebensächlich angesiedelt, wie man das heute, wo überhaupt nicht mehr gesungen wird, vermuten könnte.

Die Schuhfrage...﻿

Schade darum. Dem Volksliedgut müsste in den Schulen wieder mehr Beachtung geschenkt werden. Was haben wir an Liedern gelernt, die heute kaum noch einer mitsingen kann. Die Berieselung durch Radio und Fernsehen mag dazu geführt haben, dass man privat nicht mehr singt. Das Sprichwort sagt nicht umsonst: „Wo Gesang ist, lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ Unter diesem Motto könnte auch wieder ein wenig Aggression abgebaut werden, die sich, das wissen wir heute aus erschreckenden Beispielen, doch immer wieder aufstaut.

Weiter zu meinen Erinnerungen aus meiner Kindheit. War es Sommer, hatten wir wenig Probleme mit unserem Schuhwerk allgemein. Doch im Winter war es ungleich anders. Die Schuhe durch den Schnee in aller Regel patschnass. Jeden Abend, so erinnere ich mich genau, mussten die einzigen Schuhe, die wir für den Alltag hatten, mit Papier ausgestopft werden, damit wir sie anderen morgens wieder einigermaßen trocken anziehen konnten. Da es immer hohe Schuhe waren, hatte man schon seine liebe Mühe, sie an die Füße zu kriegen. Oft habe ich mit der Spitze gegen eine Wand getreten, damit der Fuß hineinrutschte.

Jahre später, beim Militär, hatte ich, wie alle meine Kameraden, die gleiche Probleme: Das nasse Schuhwerk, war es einmal ausgezogen, war fast nicht mehr an den Fuß zu bekommen. Besonders unsere Stiefel, die sogenannten Knobelbecher, machten da große Schwierigkeiten. Der Winter brach nach meinen Erinnerungen dereinst doch mit einer stärkeren Macht über uns herein, als das, was wir heute gewohnt sind. Die Straßenbeleuchtung war spärlich, aber in der Hauptstraße und eben nur dort war um die Winterzeit eine richtig wärmende Atmosphäre.

Möbel handgefertigt

Die Schaufenster erstrahlten zwar wie heute in einem Lichterglanz, die Auslagen aber waren spärlicher. Doch der Zauber ergriff die Seelen. Wie oft haben wir Kinder uns die Nasen an den Schaufensterscheiben platt gedrückt. Geld für eine elektrische Eisenbahn war nur bei ganz wenigen da, aber wir hatten unsere Freude daran, wenn die Lok mit ihren Wagen im Kreis umherfuhr, im Tunnel verschwand und an einem Signal anhielt, um gleich darauf wieder weiterzufahren. Es war immer eine kleine Traube von Leuten vor den Schaufenstern, die technisches Spielzeug im Angebot hatten. Dampfmaschinen waren auch so ein Anziehungspunkt.

Die Mädchen jedoch standen vor den Fenstern, die Puppen, Puppenwagen, Puppenküchen und kleine Schlafzimmerchen zeigten. Es war die Zeit im Jahr, wenn zu Hause die Mama an den Winterabenden an einem neuen Puppenkleidchen bastelte, das am Heiligen Abend bei der Bescherung, das Püppchen von all den Jahren vorher neu kleiden sollte. Es war genau so schön, genau so gut damit zu spielen, als wäre es die unerschwingliche Charakterpuppe aus dem Spielzeugladen, die man wiegte und zum Schlaf in ihr kleines Bettchen bringen konnte. Einen selbst gezimmerten Kaufladen und eine Puppenstube hatten wir schon, das Möbel war auch handgefertigt. Ein kleiner Kochtopf und die beim Metzgermeister gekauften kleinen Würstchen wurden gekocht. Zuckerplätzchen auf dem Reibeisen „gerappt“ um in unserer echten Heimatsprache zu bleiben.

Wie das duftete

Auf einem Tellerchen serviert, es war einfach schön. Unvergesslich der Geruch von frischen Bratäpfeln, die uns Mama auf dem Kohleherd bereitete. Wie gut hatten schon die Zimtwaffeln in der vorweihnachtlichen Backzeit geduftet, doch in der Schale, unter dem Kerzenschein vom Christbaum einfach ein Gedicht. Ein paar selbst gestrickte neue Handschuhe, einen warmen Schal oder die bei mir höchstpersönlich unbeliebten selbst gestrickten langen Strümpfe, die mit einem Gummizug an einem Brustleibchen festgemacht wurden. Das waren so die Geschenke, die bei mir eine bleibende Erinnerung wachrufen. Gerade die Strümpfe hatten es mir wegen der kribbligen Wolle furchtbar angetan. Wie habe ich mir die gekauften Strümpfe aus Feinripp gewünscht. Oh nein, nie bekommen. Eine warme Mütze im Stile von Ben Hur, oben die Kopfrundung und seitwärts je einen gestrickten Wollstreifen. Ich habe auch die nicht gerne gemocht. Vielleicht war sie modern, doch eine Skimütze wäre mir schon lieber gewesen.