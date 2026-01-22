Kita und Gasaustritt: Bei dieser Kombination geht der Puls der Eltern schnell hoch. Eine Gefährdungslage in der Kita Weierbach habe aber nie bestanden, sagt jetzt die Stadt. Eine kaputte Heizung hatte für Gerüchte gesorgt.
Seit fast einem Jahr beeinträchtigt eine mobile Behelfsheizung den Außenspielplatz der Kita in Weierbach. Dazu stellte Bernhard Zwetsch (FDP) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses eine Anfrage an die Verwaltung. Es ging um Kosten und eine mögliche Gefährdung der Kinder.