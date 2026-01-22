Behelfsheizung Kita Weierbach Gerücht der Explosionsgefahr ist vom Tisch Stefan Conradt 22.01.2026, 12:00 Uhr

i Die mobile Behelfsheizung schränkt den Raum für den Spielplatz der Kita Weierbach nur ein wenig ein. Michael Greber. v

Kita und Gasaustritt: Bei dieser Kombination geht der Puls der Eltern schnell hoch. Eine Gefährdungslage in der Kita Weierbach habe aber nie bestanden, sagt jetzt die Stadt. Eine kaputte Heizung hatte für Gerüchte gesorgt.

Seit fast einem Jahr beeinträchtigt eine mobile Behelfsheizung den Außenspielplatz der Kita in Weierbach. Dazu stellte Bernhard Zwetsch (FDP) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses eine Anfrage an die Verwaltung. Es ging um Kosten und eine mögliche Gefährdung der Kinder.







