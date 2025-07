Vor allem am Samstag herrschte bei bestem Sommerwetter großer Andrang. Es gab wie immer „Uwastänner Gerollter“, von den Vereinsmitgliedern selbst auf offener Flamme gedreht, und eine große Auswahl an Getränken und anderen Speisen. Für den Nachmittagskaffee hatten die Frauen des Vereins leckeren Kuchen gebacken, was sehr gut angenommen wurde. Für die Musik sorgte Kurt Wild. Auch am Sonntag, der mit dem Frühschoppen begann, kamen angesichts des Regenwetters erstaunlich viele Besucher – der Museumsbesuch ist an diesem Tag traditionell kostenlos, was durchgehend für ein volles Haus sorgte.

i Brunnenfest der Heimatfreunde HOSSER

Nach dem Fest ist für die Heimatfreunde auch in diesem Jahr wieder vor dem Fest: Auch am kommenden Wochenende sind die Mitglieder beim Deutschen Edelsteinschleifer- und Goldschmiede-Markt gefragt: Auch dann gibt es auf dem Philipp-Becker-Platz wieder Würstchen und Getränke und im Museum Führungen und Vorführungen.