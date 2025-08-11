Die Kartoffel war die Grundnahrung, in Form einer guten Suppe oder den sogenannten Geringelten. Das waren Pellkartoffeln, bei denen rundum ein etwa 1 Zentimeter breiter Streifen um die Mitte herum von der Schale getrennt wurde. Schön gesalzen, schmecktendie besonders gut zu Heringen, das war der billigste Fisch. Ein Hering hat etwa 10 Pfennige gekostet und kam, verfeinert mit Gurken und Zwiebeln, schön gewürzt, als Heringssalat auf den Abendbrottisch.

Falls es in der großen Wohnsiedlung einmal Fisch gab, dann waren es Fische aus dem Nahelauf. Nordseefisch war schon die Seltenheit. Stallhasen oder kleine Zicklein oder Hühner, ja, das gab es schon. Wild wäre das Essen für bessere Leute gewesen, die aber wohnten nicht um uns herum. Wer hätte sich schon einen Fasan oder einen Hirschbraten leisten können? Außer Haus essen gehen, gab es nicht. Mal auf einer Dorfkirmes eine Scheibe Schweinerollbraten mit Kartoffelsalat, ja. Das aber niemals für alle Mitglieder einer Familie, das ging einfach nicht.

Sommer machte den Speiseplan abwechslungsreich

Ein „Steppchen“ mit Weck, die Bratwurst war für uns noch nicht geboren oder wir lernten keine kennen, Pommes Frites gab es auch nicht. Eine Cola kannten wir nicht, und eine Limonade gab es, wenn überhaupt, dann für die drei Kinder eine Flasche. Vom Bier des Papas durften wir auch schon einmal den Schaum trinken. Ein wenig bitter kam er mir immer vor. Trotzdem: Es fehlte uns nichts. Unsere Ansprüche blieben immer bescheiden. Ob es uns nun gepasst hätte oder nicht, es spielte keine Rolle und war auch nie eine Frage. In der Sommerzeit war unser Speiseplan immer abwechslungsreich. Was gab es da nicht alles an verschiedenen Salaten und Gemüse aus den Gärten auf dem Mittagstisch. Ein wahres Gedicht.

Die Karotten, die Bohnen, das Weißkraut, der Wirsing, die zuckersüßen Erbsen oder die zarten Kohlrabi. Das grüne Gemüse aus den ersten Brennnesselblättern. Das Lauchgemüse, den Spinat und was die Gartenerde so noch alles hervorbrachte. Einen Garten hatte ein jeder bei uns in der Siedlung. Gemüse kaufen, das war nicht drin, alles einfach zu teuer. Spargel haben wir im Sommer nur gesehen, wenn wir auf dem Gemüsemarkt waren, um einzukaufen, was unsere Gärten nicht hergaben. Das Obst zum Beispiel, zum Einkochen oder zur Marmeladen-Zubereitung, die Stachel- und Johannisbeeren zogen wir selbst. Kirschen, Pflaumen, Mirabellen und Aprikosen wurden zugekauft. Zwiebeln, Blumenkohl und den Sommerrettich kaufte man ebenso wie den Kopfsalat und Endivien auf dem Markt, der meistens von Händlern aus der Pfalz und dem Rheingau beschickt wurde.

Kasernenanlage aus dem Boden gestampft

Natürlich pflanzten auch wir die vorgenannten Salatsorten in unseren Gärten an, doch das Klima in der Pfalz und im Rheingau ist nun einmal wesentlich wärmer. Infolge dessen verfügten diese Bauern wesentlich früher als wir über die schmackhaften Obst- und Gemüsesorten. Wie hegten und pflegten wir unsere kleinen Gemüsepflänzchen. Wie viel Wasser hatten wir im Haushalt in Eimern gesammelt, um an heißen Tagen im Garten damit anzugießen. Na gut, es hat schon geholfen. War aber der Kopfsalat im Garten erst einmal reif, war er auch nicht lange haltbar. Durch die Sommerhitze „stängte“ er sehr rasch, was heißen sollte, dass er hochschoss und anfing Samen zu bilden. Dadurch ist der Salat nicht mehr zart, schmeckt bitter und wird langsam ungenießbar.

So rundete sich ein Jahr nach dem anderen. Erleben durften wir in unserer Kinderzeit schon einiges. Überall wurde gebaut, gewerkelt und installiert. In unserer Stadt, hoch oben auf einem Bergrücken waren eine ganze Menge von Handwerkern damit beschäftigt, eine Kasernenanlage aus dem Boden zu stampfen. Es sollte die Heimstätte des Infanterie-Regiments 107 werden. Zwar ist die Kasernenanlage mehr gegen den Stadtteil Oberstein gerichtet, liegt aber, wenn ich mich an die Diskussionen der damaligen Zeit recht erinnere, mehr oder fast völlig auf Idarer Bann. Auch der Bahnhof in Oberstein, um das nur nebenbei zu erwähnen, gehört durch das Land, auf dem er erbaut wurde, zu dem ehemaligen Stadtteil Idar. Das alles spielt heute keine Rolle mehr, war aber damals Stoff für so manche mündliche Auseinandersetzung. Zwei Jahre hat es gedauert, und die herrlich gelegene Klotzbergkaserne war bezugsbereit. Unsere Stadt setzte sich in meiner Jugendzeit aus vier Stadtteilen zusammen. Sie nannten sichIdar-Oberstein 1, 2, 3 und 4. Der erste Name für die Stadt war Oberstein-Idar. Er klang nichtbesonders gut und wurde auch recht bald in Idar-Oberstein geändert.